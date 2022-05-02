Meta希望透過新混凝土配方改善建築物的二氧化碳排放量

相較其他科技業者透過自然建築等方式改善辦公室、數據中心的二氧化碳排放量，Meta則是運用人工智慧方式找出全新混凝土配方，讓透過新配方構成的混凝土所打造建築，可以降低約40%的二氧化碳排放量。

目前全球以傳統混凝土打造的建築物，在使用過程所形成二氧化碳排放量，約佔全球二氧化碳總排放量的8%，若能進一步降低此比例，顯然可以協助改善溫室氣體對環境產生影響。

Meta已經著手在位於伊利諾州的數據中心測試新混凝土，將能透過新配方設計降低大量二氧化碳排放量。若順利的話，未來Meta旗下建築物都會採用此混凝土打造，將此降低更大規模二氧化碳排放量。

不過，此款新混凝土仍有缺點，亦即需要更長時間固化，因此也增加施工所需時間與難度，但依照Meta數據中心可持續性發展項目經理Amruta Sudhalkar表示，新款混凝土所表現固化硬度大幅超過原本預期，即便目前需要較長時間等待固化，但後續可以有更長的使用年限，並且相對容易維護。

目前Meta計畫在2030年實現範圍更廣泛的碳中和目標，亦即除了本身營運項目實現100%碳中和之外，包含合作供應鏈相關運作，以及使用Meta旗下服務時也必須達成零碳排放。

而除了Meta計畫透過新混凝土配方降低建築物的二氧化碳排放量，包含Carbon Cure、Carbicrete及Carbon Limit在内新創業者也同樣計畫透過設計新混凝土配方，藉此降低二氧化碳排放量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦