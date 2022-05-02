快訊

「桃園買到家了」 羅智強：繼續耕耘邁向市長之路

台北雨夜路人走斑馬線闖紅燈 遭1車撞倒3車輾過身亡

66歲澎恰恰深夜廁所「嚴重滑倒」 腳掌整個反摺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Meta希望透過新混凝土配方改善建築物的二氧化碳排放量

聯合新聞網 / 楊又肇

相較其他科技業者透過自然建築等方式改善辦公室、數據中心的二氧化碳排放量，Meta則是運用人工智慧方式找出全新混凝土配方，讓透過新配方構成的混凝土所打造建築，可以降低約40%的二氧化碳排放量。

目前全球以傳統混凝土打造的建築物，在使用過程所形成二氧化碳排放量，約佔全球二氧化碳總排放量的8%，若能進一步降低此比例，顯然可以協助改善溫室氣體對環境產生影響。

Meta已經著手在位於伊利諾州的數據中心測試新混凝土，將能透過新配方設計降低大量二氧化碳排放量。若順利的話，未來Meta旗下建築物都會採用此混凝土打造，將此降低更大規模二氧化碳排放量。

不過，此款新混凝土仍有缺點，亦即需要更長時間固化，因此也增加施工所需時間與難度，但依照Meta數據中心可持續性發展項目經理Amruta Sudhalkar表示，新款混凝土所表現固化硬度大幅超過原本預期，即便目前需要較長時間等待固化，但後續可以有更長的使用年限，並且相對容易維護。

目前Meta計畫在2030年實現範圍更廣泛的碳中和目標，亦即除了本身營運項目實現100%碳中和之外，包含合作供應鏈相關運作，以及使用Meta旗下服務時也必須達成零碳排放。

而除了Meta計畫透過新混凝土配方降低建築物的二氧化碳排放量，包含Carbon Cure、Carbicrete及Carbon Limit在内新創業者也同樣計畫透過設計新混凝土配方，藉此降低二氧化碳排放量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放 建築

延伸閱讀

Meta財報優異為美股添信心 5月升息後建議不殺低

Meta旗下服務平均每日活躍使用人數達28.7億人 廣告也有明顯增加

財報報喜…Meta領漲科技股 那指大漲逾3%

Netflix股價崩但Meta飆漲 關鍵全在「這個數字」

相關新聞

Airbnb永久允許員工在任何地方辦公 強調生活成本較低地區員工薪資不受影響

在越來越多科技業者要求員工重返辦公室工作情況下，Airbnb宣布將永久允許員工在任何地方辦公，其中不僅可選擇在家中或辦公室工作，甚至可在不同國家旅行間工作。

說明頁面透露微軟將在Microsoft Edge瀏覽器 加入VPN功能

在微軟針對旗下瀏覽器Microsoft Edge的說明頁面中，透露將與全球網路服務業者Cloudflare合作，透過其技術在Microsoft Edge提供具VPN服務效果的安全網路功能，讓使用者能更安心瀏覽網頁內容，不用擔心個人隱私、IP位置在網路上曝光。

Meta希望透過新混凝土配方改善建築物的二氧化碳排放量

相較其他科技業者透過自然建築等方式改善辦公室、數據中心的二氧化碳排放量，Meta則是運用人工智慧方式找出全新混凝土配方，讓透過新配方構成的混凝土所打造建築，可以降低約40%的二氧化碳排放量。

言論要自由、營收靠訂閱 馬斯克推特之路恐難行

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）要如何將社群媒體推特（Twitter）改造成穩賺不賠的搖錢樹、大家又能...

一周數位爆報／謝謝馬斯克買推特「解放」AV女優 蘋果DIY商店賣這根針妖壽貴！

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。

蘋果結合「世界星戰日」 曝Mac如何打造天行者音效

蘋果過去曾以多種主題拍攝「Behind the Mac」宣傳內容，藉此詮釋Mac機種的使用便利性，以及效能表現。而接下來的「Behind the Mac」宣傳內容，則將與一年一度的「世界星戰日」主題結合。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。