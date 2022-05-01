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言論要自由、營收靠訂閱 馬斯克推特之路恐難行

中央社 / 舊金山1日綜合外電報導
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）要如何將社群媒體推特（Twitter）改造成穩賺不賠的搖錢樹、大家又能暢所欲言，這在專家眼中看來可說是難上加難。路透
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）要如何將社群媒體推特（Twitter）改造成穩賺不賠的搖錢樹、大家又能暢所欲言，這在專家眼中看來可說是難上加難。路透

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）要如何將社群媒體推特（Twitter）改造成穩賺不賠的搖錢樹、大家又能暢所欲言，這在專家眼中看來可說是難上加難。

馬斯克440億美元的推特收購案仍待獲得股東和監管機關的同意。

儘管馬斯克尚未透露推特商業面的管理細節，但他已興致勃勃地表明要將內容審核機制鬆綁到法定最低限度，並將靠付費訂閱來獲利。

創意策略公司（Creative Strategies Inc. ）分析師米拉奈西（Carolina Milanesi）告訴法新社：「除了提倡言論自由，馬斯克其實並未對推特的願景說過隻字片語。」

米拉奈西表示，「推特是否有年齡問題，地理區域是否存有偏差，最大競爭對手是誰」，或是馬斯克其他的考量，外界一概不得而知。

而馬斯克欲以付費訂閱取代廣告來維持推特營收的作法，美國市場研究機構Baird Equity Research分析師塞巴斯汀（Colin Sebastian）在給投資人的訊息中說，這似乎是行不通的。

分析師們也懷疑推特用戶會掏錢看收費內容，或取得轉推貼文等功能，特別是臉書（Facebook）等平台都是免費的。

馬斯克自詡為「言論自由的絕對主義者」（freespeech absolutist）的立場，也將削弱推特目前營收所仰賴的廣告收入，因為品牌會擔心自家廣告若沾惹上爭議內容，好比錯誤訊息和貼文，恐造成實質上的影響。

此外，馬斯克除了推特，還忙於特斯拉（Tesla）、開挖地下隧道的「鑽洞公司」（Boring Company）、美國太空探索科技公司（SpaceX）和專注腦機介面研究的Neuralink。

科技顧問公司恩德勒集團（Enderle Group）分析師恩德勒（Rob Enderle ）開玩笑說，馬斯克「像是在蒐集執行長職位，或許集滿10個可以換一杯免費咖啡」。

然而， 馬斯克已經證明自己既是成功的生意人，更是全球首富。

杜克大學（Duke University ）社會學教授貝爾（Chris Bail）說：「唯一讓我猶疑的是，他是經營工程公司的長才，但推特並非一個工程公司。」

推特「並非一個教汽車怎麼自己行駛的公司，而是一個服務民眾利益的公司」。

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