一周數位爆報／謝謝馬斯克買推特「解放」AV女優 蘋果DIY商店賣這根針妖壽貴！

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

感恩度：★★★★★ 小編評語：網友真的超級謝謝馬斯克，不曉得他還會再出什麼招呢！

特斯拉執行長馬斯克。路透

驚訝度：★★★★★ 小編評語：我記得跟電信公司申辦SIM卡時，還有機會免費再多拿一根耶…。

蘋果自主維修商店開賣SIM卡取卡針和卡托，要價不斐引網熱議。圖擷自 Self Service Repair Store Order Manuals

實用度：★★★★★ 小編評語：我為了舊換新，認真撐住iPhone 12的電池健康度，大家也要來這篇學一學！

一名網友苦惱表示自己的iPhone 12不到2年，電池健康度的最大容量已降到82%，詢問「電池健康度幾%就該換了？」引起不少網友討論。路透

實用度：★★★★☆ 小編評語：大家一起共用表單真的會有人不小心弄錯後還不更正，這篇正好給這些人學一學還原技巧呢。

《聯合新聞網》帶你一步步操作，偷偷還原Google試算表原始檔案，不當豬隊友。（圖／翻攝自Google試算表）

必買度：★★★★☆ 小編評語：如果缺一台可以躺在床上看的平板，那這台iPad Air 5真的很適合，但現在似乎真的很多人在預購中。

iPad Air 5在蘋果官網正式開賣，搭配M1晶片，在編輯4K影片相當得心應手。（翻攝自蘋果官網）

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