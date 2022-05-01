一周數位爆報／謝謝馬斯克買推特「解放」AV女優 蘋果DIY商店賣這根針妖壽貴！

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
推特董事會宣布以440億美元（約新台幣1.3兆元）將公司賣給特斯拉執行長馬斯克，雖然收購相關程序仍待主管機關審核，但有鄉民意外發現，早先被日本推特封鎖的多名知名AV女優帳號全都「解凍」了，這讓PTT鄉民一陣沸騰，大喊「這是德政啊～」。（繼續閱讀…）
感恩度：★★★★★
小編評語：網友真的超級謝謝馬斯克，不曉得他還會再出什麼招呢！
近日蘋果首創「線上自助維修商店」，提供客戶200多種零件和工具，包括螢幕面板、電池和相機鏡頭等，方便用戶自行維修iPhone手機。不過，其中一項產品卻意外在微博掀起熱烈討論。（繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：我記得跟電信公司申辦SIM卡時，還有機會免費再多拿一根耶…。
不少人使用蘋果（Apple）的iPhone都會遇到電池健康度下降的問題。一名網友苦惱表示，自己的iPhone 12不到2年，電池健康度的最大容量已降到82%，詢問「電池健康度幾%就該換了」？引起網友討論，而多少百分比該換，蘋果官網也有給出答案。（繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：我為了舊換新，認真撐住iPhone 12的電池健康度，大家也要來這篇學一學！
Google試算表能與其他協作者在同個試算表作業相當方便，像是在表單畫出Udn的圖案，但也有可能某位同事一個失神，意外把圖案搞亂，「Ctrl+Z」回復鍵沒用，造成無法挽回的局面，不想被同事發現自己搞砸，該怎麼辦呢？《聯合新聞網》帶你一步步操作，偷偷還原原始檔案，不當豬隊友。（繼續閱讀…）
實用度：★★★★☆
小編評語：大家一起共用表單真的會有人不小心弄錯後還不更正，這篇正好給這些人學一學還原技巧呢。
蘋果（Apple）繼14日突襲在官網開賣iPad Air 5的Wi-Fi +行動網路版本後，今（25）日Wi-Fi版也正式發售，一樣都有5色系可挑選。不過，兩版本暫時都沒辦法在蘋果直營店取貨，這個時候，到貨日期就顯得相當重要了。（繼續閱讀…）
必買度：★★★★☆
小編評語：如果缺一台可以躺在床上看的平板，那這台iPad Air 5真的很適合，但現在似乎真的很多人在預購中。
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即便日前說明將以255億美元全額債務與信貸，加上約210億美元等值股票支付收購Twitter所需費用，市場依然質疑Elon Musk是否能有足夠現金完成此項交易，畢竟雖然成為全球最富有的人，但主要資產是持有大量Tesla與SpaceX股權。
蘋果稍早公布截至3月26日為止的2022財年第二季財報結果，其中營收達972.8億美元，相比去年同期增加8.59%，而淨利則達250.1億美元，相比去年增加5.84%。
由Gamamobi研發、即將推出的全球首款「元宇宙手遊」《MetaCity M》，結合《模擬城市》與《動物森友會》互動樂趣，不僅成為萬眾矚目的焦點，虛實世界結合也將帶給玩家們不一樣的體驗！Gamamobi執行長黃繼德對此於今（29）日在未來商務展國際趨勢論壇上分享元宇宙與遊戲的差異性，並說明如何讓市場接受「去中心化」理念。
美國社群媒體平台Snap 28日在發表新技術的年度峰會中宣布，將推出多種新功能，幫助合作品牌更容易在Snapchat應用...
蘋果過去曾以多種主題拍攝「Behind the Mac」宣傳內容，藉此詮釋Mac機種的使用便利性，以及效能表現。而接下來的「Behind the Mac」宣傳內容，則將與一年一度的「世界星戰日」主題結合。
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