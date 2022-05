蘋果結合「世界星戰日」 曝Mac如何打造天行者音效

蘋果過去曾以多種主題拍攝「Behind the Mac」宣傳內容,藉此詮釋Mac機種的使用便利性,以及效能表現。而接下來的「Behind the Mac」宣傳內容,則將與一年一度的「世界星戰日」主題結合。

全球的《星際大戰》粉絲均以每年的5月4日 (英文發音近似電影中名句"May the Force be with you")作為「世界星戰日」,通常這天都會有不少粉絲自主舉辦各類活動慶祝,同時也有許多業者共襄盛舉。

而此次的「Behind the Mac」宣傳內容,則是與「世界星戰日」銜接,分享盧卡斯影業 (Lucasfilm)如何藉由Mac打造電影中R2-D2的運作聲音,或是丘巴卡的嘶吼聲,以及光劍啟動或達斯維達呼吸器等聲音。

完整內容將會在「世界星戰日」當天播放,屆時將可一窺盧卡斯影業是如何運用Mac打造令人印象深刻的「天行者音效」 (Skywalker Sound)系列內容。



《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦