設計理念源自戰鬥機 Formula E Gen 3具備90%以上動力轉換效率

從2014年舉辦第一屆賽事，Formula E至今也發展出第三代賽車Gen 3設計，並且在稍早於摩納哥舉辦的E-Prix賽事正式亮相。

先前公布時，FIA國際汽車聯盟表示此款賽車將具備最高能源轉換效率的設計，以輸出效率來看，動力重量比幾乎是傳統內燃機賽車的2倍，同時更可將90%以上電力轉換成輸出動力，相比內燃機賽車透過燃油輸出動力的轉換率僅約40%，明顯有更高的輸出效率表現。

在600kW總功率輸出中，Gen 3約能實現時速322公里的最高速度，同時在100公里加速也僅需在2.5秒內完成，雖然相較Formula 1 (F1)賽事車輛速度動輒在時速350至370公里區間仍「慢」了一些，但以能源轉換效益來看卻是相當高。

至於在驅動系統方面，Gen 3採用與Gen 2相同的350kW功率輸出的後驅電機系統，加上此次增加可用於動力回收的250kW前置電機系統，如此即可透過動力回收增加約40%電力，藉此讓車輛能保留更多電力驅動，同時形式上也成為第一款配置前後動力系統的方程式賽車。

另外，Gen 3更移除傳統方程式賽車採用的前後輪罩，同時車身後方也沒有傳統方程式賽車明顯的尾翼設計，而是採用類似戰鬥機的鰭式尾翼設計，加上讓整體車身變得更小、重量更輕，使得Gen 3在賽道上不僅能以更快速度奔馳，同時也能更快變換行進方向。

而在車體結構方面，Gen 3也提高零件可回收、重複利用特性，其中採用導入26%環保永續材質設計的Hankook輪胎，同時也比照Gen 2採用可回收材質設計，FIA國際汽車聯盟標榜Gen 3車輛設計可對應零碳排放，同時也說明將使E-Prix賽事變得更加環保。

目前包含DS Automobiles、Jaguar、Mahindra Racing、瑪莎拉蒂、蔚來333 (NIO 333)、日產以及保時捷都確定會以Gen 3車款參與E-Prix第9季賽事，而相關測試預計會在今年冬季展開。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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