傳Sony自組「遊戲保存團隊」 讓經典遊戲可在新主機繼續活躍

在Sony近期宣布推出新版PlayStation Plus訂閱服務後,內部似乎已經組建遊戲保存團隊,顯示將更有系統地保存自有遊戲內容,以利新版服務之後運用。

在先前說明中,Sony將在PlayStation Plus Premium以串流,或是下載形式遊玩初代PlayStation、PlayStation 2及PlayStation Portable的經典遊戲,而在尚未提供雲端串流服務地區提供的PlayStation Plus Deluxe,同樣也能以下載形式遊玩初代PlayStation、PlayStation 2及PlayStation Portable的經典遊戲。

或許是基於新版服務需求,Sony開始在內部組建遊戲保存團隊,藉此讓經典遊戲內容可以更完整地在新遊戲主機上運作,同時也能確保經典遊戲可以更有系統地被妥善保存。

而在Xbox方面,由於很早之前就已經著手讓Xbox One系列透過模擬方式,支援向下相容遊玩舊平台上的經典遊戲作品,甚至也將此功能延續至Xbox Series X|S,因此內部在經典遊戲保存與維護工作相對完善,不像Sony過去秉持想法認為玩家不會再對舊平台遊戲感興趣,因此難免讓人留下忽略懷念經典遊戲的老玩家的印象。

Today is my first day as a Senior Build Engineer at @PlayStation, working as one of their initial hires for the newly created Preservation team!

Game Preservation was my first career passion, so I'm ecstatic that I get to go back to those roots 😊

— Garrett Fredley (@SomeCronzaGuy) April 25, 2022