傳Sony自組「遊戲保存團隊」 讓經典遊戲可在新主機繼續活躍
在Sony近期宣布推出新版PlayStation Plus訂閱服務後，內部似乎已經組建遊戲保存團隊，顯示將更有系統地保存自有遊戲內容，以利新版服務之後運用。
在先前說明中，Sony將在PlayStation Plus Premium以串流，或是下載形式遊玩初代PlayStation、PlayStation 2及PlayStation Portable的經典遊戲，而在尚未提供雲端串流服務地區提供的PlayStation Plus Deluxe，同樣也能以下載形式遊玩初代PlayStation、PlayStation 2及PlayStation Portable的經典遊戲。
或許是基於新版服務需求，Sony開始在內部組建遊戲保存團隊，藉此讓經典遊戲內容可以更完整地在新遊戲主機上運作，同時也能確保經典遊戲可以更有系統地被妥善保存。
而在Xbox方面，由於很早之前就已經著手讓Xbox One系列透過模擬方式，支援向下相容遊玩舊平台上的經典遊戲作品，甚至也將此功能延續至Xbox Series X|S，因此內部在經典遊戲保存與維護工作相對完善，不像Sony過去秉持想法認為玩家不會再對舊平台遊戲感興趣，因此難免讓人留下忽略懷念經典遊戲的老玩家的印象。
Today is my first day as a Senior Build Engineer at @PlayStation, working as one of their initial hires for the newly created Preservation team!
Game Preservation was my first career passion, so I'm ecstatic that I get to go back to those roots 😊
— Garrett Fredley (@SomeCronzaGuy) April 25, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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