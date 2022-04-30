Snap推「可自拍」小型空拍機 app加碼「導演模式」可換背景、加特效

為了讓使用者能創造更多影像內容，Snap繼過去推出的Spectacles系列眼鏡之後，再次推出新款可輔助使用者拍攝內容的小型空拍機Pixy，同時也宣布在Snapchat增加全新名為「導演模式」的編輯工具。

其中，Pixy採口袋般尺寸大小設計，並且配置四組旋翼，而機身則是以全包覆設計，因此在使用過程無須擔心旋翼是否弄傷手，或是在飛行使用過程發生損壞。

而主要設定會透過上方旋鈕進行操作，Pixy即可依照設定飛行路徑起飛，例如懸停、往後、往前等飛行方式，並且可協助使用者拍攝簡短影像，接著重返使用者手上，在拍攝之後也會透過無線傳輸方式將拍攝內容上傳至Snapchat Memories，或是由使用者進行後製再上傳。

目前Pixy將在美國及法國市場提供銷售，建議售價則是229.99美元，另外也提供包含額外電池的組合，建議售價則是249.99美元。

另外，Snap也針對Snapchat推出新版「導演模式」編輯工具，可讓使用者直接透過軟體綠幕方式套用不同背景，同時加入更多特效，甚至可以調整影片速度，或是同時開啟前後鏡頭進行拍攝，讓使用者能以此創作更多影片內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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