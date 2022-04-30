蘋果營收逼近千億美元 iPhone依然成為銷售主力產品

蘋果稍早公布截至3月26日為止的2022財年第二季財報結果，其中營收達972.8億美元，相比去年同期增加8.59%，而淨利則達250.1億美元，相比去年增加5.84%。

而在產品銷售表現部分，iPhone營收達505.7億美元，相比去年同期的479.38億美元成長5.5%，至於iPad部分營收則達76.5億美元，相比去年同期的78.07億美元約下滑1.92%，Mac產品營收則是104.4億美元，相較去年同期的91億美元增加14.73%。

另外，在包含Apple Watch、Apple TV等其他類別產品營收則達88.1億美元，相較去年同期的78.36億美元增加12.37%，而在iCloud、Apple Music等服務類型產品營收則是198.21億美元，相較去年則是增加17.28%。

若依照銷售地區劃分的話，美洲地區依然是美國最大營收來源，營收達408.82億美元，相較去年同期343.06億美元增加許多，其次則是歐洲市場，營收達232.87億美元，相比去年同期的226.24億美元則呈現小幅度增加。

至於包含台灣、香港與中國的大中華地區，營收則達183.43億美元，相比去年同期的177.28億美元同樣呈現小幅度增加，日本市場營收則是77.24億美元，相較去年同期達77.42億美元呈現微幅衰減，亞太地區營收則是70.42億美元，相比去年同期的75.44億美元也呈現下滑情況。

整體來看，iPhone產品在上一季出現明顯銷售表現，但是對於iPad產品銷售呈現下滑情況，蘋果執行長Tim Cook則說明並非需求減少，而是受到原物料供應限制影響，而Mac機種則是因為換上Apple Silicon處理器，藉由Arm架構大幅延長待機使用時間，同時維持對應更高運算效能，因此吸引不少消費者青睞。

不過，蘋果財務長Luca Maestri依然強調受到疫情等因素影響，可能會讓蘋果營收減少40至80億美元幅度，而蘋果董事會則是批准900億美元的股票回購計畫，預期以此穩定股東信心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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