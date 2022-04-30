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Intel首季財報揭曉 晶片代工成長175%、用戶運算事業群營收下滑

聯合新聞網 / 楊又肇

Intel揭曉截至4月2日的2022財年第一季財報內容，其中營收達184億美元，相較去年同期下滑7%，淨利則達81億美元，相較去年同期則成長141%。

依照業務區分的話，用戶運算事業群的營收達93億美元，相較去年同期下降13%，而數據中心與人工智慧事業群營收則是60億美元，相比去年成長22%，網路與邊緣運算事業群營收則是22億美元，相比去年同期成長23%。另外，加速運算系統與圖形事業群的營收則達2.19億美元，相比去年增加21%。

而Mobileye營收達3.94億美元，晶片代工業務營收則達2.83億美元，相比去年同期顯著增加175%。

Intel執行長Pat Gelsinger表示將會持續藉由IDM 2.0市場策略爭取市值高達1兆美元的半導體市場機會，同時也說明藉由擴大美國與歐洲境內製造能力，藉此滿足市場對於半導體晶片供應需求。

至於用戶運算事業群營收下滑部分，主因與過去兩年多數使用者基於疫情影響採購新款桌機或筆電，因此目前尚未有顯著換機需求，加上蘋果轉向自有處理器產品發展也讓Intel少了一些訂單，另外也包含著手投入下一代處理器架構研發等開銷支出。

另外，Intel接下來也預告將在2024年推出代號「Granite Rapids」的伺服器處理器，相較先前說法延後的原因，則是在於未能採購足夠生產設備，同時也難有足夠產能支撐生產需求，同時也強調目前仍致力解決全球供應鏈問題，同時預期在擴建位於美國俄亥俄州與德國工廠規模之後，將能改善產能問題，更預期可藉由收購Tower Semiconductor擴展代工業務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 Intel 處理器

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