Intel首季財報揭曉 晶片代工成長175%、用戶運算事業群營收下滑
Intel揭曉截至4月2日的2022財年第一季財報內容，其中營收達184億美元，相較去年同期下滑7%，淨利則達81億美元，相較去年同期則成長141%。
依照業務區分的話，用戶運算事業群的營收達93億美元，相較去年同期下降13%，而數據中心與人工智慧事業群營收則是60億美元，相比去年成長22%，網路與邊緣運算事業群營收則是22億美元，相比去年同期成長23%。另外，加速運算系統與圖形事業群的營收則達2.19億美元，相比去年增加21%。
而Mobileye營收達3.94億美元，晶片代工業務營收則達2.83億美元，相比去年同期顯著增加175%。
Intel執行長Pat Gelsinger表示將會持續藉由IDM 2.0市場策略爭取市值高達1兆美元的半導體市場機會，同時也說明藉由擴大美國與歐洲境內製造能力，藉此滿足市場對於半導體晶片供應需求。
至於用戶運算事業群營收下滑部分，主因與過去兩年多數使用者基於疫情影響採購新款桌機或筆電，因此目前尚未有顯著換機需求，加上蘋果轉向自有處理器產品發展也讓Intel少了一些訂單，另外也包含著手投入下一代處理器架構研發等開銷支出。
另外，Intel接下來也預告將在2024年推出代號「Granite Rapids」的伺服器處理器，相較先前說法延後的原因，則是在於未能採購足夠生產設備，同時也難有足夠產能支撐生產需求，同時也強調目前仍致力解決全球供應鏈問題，同時預期在擴建位於美國俄亥俄州與德國工廠規模之後，將能改善產能問題，更預期可藉由收購Tower Semiconductor擴展代工業務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【速報】iPad Air 5全面開賣、這版本下周就能到貨當母親節禮物 網友：64GB就夠用
▪ 【實用】不怕白跑！快篩試劑、口罩酒精哪裡買？ 2超商App＋LINE熱點教你輕鬆查
▪ iPhone 14 mini RIP...多了這一款、Pro級改頭換面更Pro
▪ 蘋果AirTag追蹤器立大功！幫男子結束「行李箱流浪記」
▪ 估訂戶再少200萬！1億戶「寄生帳號」惹毛Netflix了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言