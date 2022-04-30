Intel首季財報揭曉 晶片代工成長175%、用戶運算事業群營收下滑

由Gamamobi研發、即將推出的全球首款「元宇宙手遊」《MetaCity M》，結合《模擬城市》與《動物森友會》互動樂趣，不僅成為萬眾矚目的焦點，虛實世界結合也將帶給玩家們不一樣的體驗！Gamamobi執行長黃繼德對此於今（29）日在未來商務展國際趨勢論壇上分享元宇宙與遊戲的差異性，並說明如何讓市場接受「去中心化」理念。

2022-04-30 10:45