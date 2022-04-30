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微軟天價收購 動視暴雪：高達98%投資者同意

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早對外聲明中，動視暴雪執行長Bobby Kotick表示高達98%投資者均同意由微軟以687億美元價格收購公司，並且認為與微軟合併之後將能帶來更高價值效益。

在確認股東實際投票結果之後，動視暴雪預計在下週以8-K文件形式向美國證券交易委員會通報。

目前微軟仍預期可在2023財年結束前完成收購動視暴雪，而在多數股東均同意此筆交易後，依然需要獲得美國監管機構同意才能順利完成此項收購。而順利收購之後，未來動視暴雪將維持品牌獨立運作，並且與Xbox部門有更深入整合，同時將由Xbox負責人Phil Spencer帶領後續發展。

不過，市場仍擔心微軟可能面臨反壟斷問題，導致最終無法順收購動視暴雪，尤其先前不少投資者發起集體訴訟，認為動視暴雪以687億美元與微軟達成收購協議，實際上僅讓動視暴雪執行長Bobby Kotick，以及董事會主席Brian Kelly等高階主管獲得較大利益，許多看法推測這些指控可能影響美國聯邦貿易委員會最終認定微軟此筆交易是否涉及市場壟斷。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 微軟

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