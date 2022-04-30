為收購Twitter 馬斯克疑賣Tesla股票換現40億美元

即便日前說明將以255億美元全額債務與信貸，加上約210億美元等值股票支付收購Twitter所需費用，市場依然質疑Elon Musk是否能有足夠現金完成此項交易，畢竟雖然成為全球最富有的人，但主要資產是持有大量Tesla與SpaceX股權。

不過，從稍早遞交給美國證券交易委員會的文件顯示，Elon Musk已經出售多達440萬股Tesla股票，藉此換取約40億美元現金，預期將用於收購Twitter所需支付金額。

而可能為了避免影響既有Tesla投資者信心，Elon Musk隨即在個人Twitter頁面強調從即日起不再出售手中Tesla股權。但在稍早股市交易結果來看，Tesla股價依然因為Elon Musk此舉下滑2.6%，先前Elon Musk證實持有9.2%的Twitter股權時，更直接讓Tesla股價下滑20%，直接蒸發1250億美元市值。

No further TSLA sales planned after today — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022

在此次出售股權之前，Elon Musk約持有等值約164億美元的Tesla股權。而Elon Musk持有約40%的SpaceX股權，目前則約有1000億美元市值。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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