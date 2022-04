為收購Twitter 馬斯克疑賣Tesla股票換現40億美元

即便日前說明將以255億美元全額債務與信貸,加上約210億美元等值股票支付收購Twitter所需費用,市場依然質疑Elon Musk是否能有足夠現金完成此項交易,畢竟雖然成為全球最富有的人,但主要資產是持有大量Tesla與SpaceX股權。

不過,從稍早遞交給美國證券交易委員會的文件顯示,Elon Musk已經出售多達440萬股Tesla股票,藉此換取約40億美元現金,預期將用於收購Twitter所需支付金額。

而可能為了避免影響既有Tesla投資者信心,Elon Musk隨即在個人Twitter頁面強調從即日起不再出售手中Tesla股權。但在稍早股市交易結果來看,Tesla股價依然因為Elon Musk此舉下滑2.6%,先前Elon Musk證實持有9.2%的Twitter股權時,更直接讓Tesla股價下滑20%,直接蒸發1250億美元市值。

No further TSLA sales planned after today