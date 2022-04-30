暴雪娛樂預計在美國西岸時間5/3公布新款《魔獸世界》手機遊戲
暴雪娛樂稍早透過《魔獸世界》官方Twitter說明，將在美國西岸時間5月3日上午10點公布新款手機遊戲。
在先前說明中，暴雪娛樂便已經證實將推出基於《魔獸世界》打造的手機遊戲，而預期會像《爐石戰記》一樣是以《魔獸世界》宇宙形式設計。
不過，目前暫時還沒有進一步消息，暴雪娛樂方面也尚未證實即將推出的手機遊戲細節。
而換算成台灣時間的話，暴雪娛樂預計會在5月4日凌晨1點正式揭曉此款全新手機遊戲作品特色。
Join us for the reveal of a new mobile game set in the #Warcraft Universe.— World of Warcraft (@Warcraft) April 28, 2022
📆 May 3rd
🕙 10am PT
🌐 https://t.co/hb3oiYHQrm pic.twitter.com/Tr8zIQmIHp
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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