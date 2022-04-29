Meta旗下服務平均每日活躍使用人數達28.7億人 廣告也有明顯增加

Meta公布截至3月31日的2022財年第一季財報結果，顯示營收達279.08億美元，相比去年同期261.71億美元增加7%，淨利則達74.65億美元，相較去年同期94.97億美元則減少21%。

同時，Meta說明旗下包含Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger在內服務平均每日活躍使用人數達28.7億人，相比去年同期增加6%，而平均每月活躍使用人數則達36.4億人，相比去年同期同樣達6%。

若以Facebook服務來看的話，平均每日活躍使用人數達19.6億人，相比去年同期增加4%，而平均每月活躍使用人數則達29.4億人，相比去年同期同樣達3%。

至於在Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger等服務的平均廣告印象曝光量增加15%，平均每組廣告價格也比去年同期成長8%。

另外，在今年第一季的成本支出達55億美元，並且從股東手上回購價值93.9億美元的A類普通股股票，而持有現金與等值價物總額達438.9億美元，現有員工人數則達77805人，相比去年同期增加28%。

Meta執行長Mark Zuckerberg強調本季營收表現有明顯增加，但仍因為烏俄戰爭產生部分影響，使得第二季營收可能會因為匯率產生約3%下滑，同時預期今年度的總支出將介於870億美元至920億美元之間，其中主要用於推動Meta家族服務成長，同時也包含Reality Labs研發項目，藉此推動元宇宙應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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