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高通營收明顯增長 預告NUVIA技術打造PC處理器將在2023年完成

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm稍早公布2022財年第二季財報結果，其中營收達111.64億美元，相比去年同期79.35億美元約增加41%，淨利則達29.34億美元，相比去年同期17.62億美元有67%成長幅度。同時，Qualcomm總裁暨執行長Cristiano Amon透露以NUVIA技術打造的全新自有架構PC等級處理器，將會在2023年下半年時完成製作。

不過，相比去年宣布以NUVIA技術打造的處理器會在今年內公布的說法，Qualcomm此次透露的進度規劃似乎有延後情況，但Qualcomm在後續回應表示進度並未受影響，將會按照既有規劃進度完成。

在先前說明中，Qualcomm強調以NUVIA技術擴展筆電產品應用佈局，同時也強調將可讓筆電有更大運算效能成長。而透過導入NUVIA旗下Phoenix核心設計，預期Qualcomm接下來應用在筆電產品的處理器產品，將可在每周期指令 (IPC，instructions per cycle)效能表現提升40-50%，並且讓整體電力功耗能進一步降低。

藉由收購NUVIA，並且取得其技術資產，Qualcomm除了以此強化筆電產品佈局，藉此與蘋果等業者在以Arm架構打造處理器產品發展中競爭，更可降低處理器產品過度依賴Arm半客製化設計方案，進而提高過去強調的客製化設計能力。

Qualcomm產品管理副總裁Miguel NunesMiguel Nunes在先前受訪時透露，藉由NUVIA技術將可讓新款處理器運算效能衝上Core i7等級，甚至對比競爭對手的Core i9等級運算效能，同時也強調相比蘋果推出的Apple Silicon處理器能發揮更大應用價值。

而在此次公布財報中，Qualcomm表示源自設備與服務的營收達94.17億美元，相比去年同期62.39億美元增加不少，而源自授權營收則達17.47億美元，相比去年同期16.96億美元也呈現微幅增長。

至於CDMA技術方面的營收則達95.48億美元，相比去年同期62.81億美元增加52%，其中來自手持裝置的營收達11.6億美元，相比去年同期9.03億美元成長28%，而在汽車業務營收則達3.39億美元，相較去年同期2.4億美元增加41%，在物聯網裝置營收則達17.24億美元，相比去年同期10.73億美元成長達61%，另外在技術授權部份的營收則達15.8億美元，相比去年同期16.14億美元下降2%。

整體營運成本與支出達73.06億美元，相比去年同期57.69億美元明顯增加，其中營運成本佔46.48億美元，研發成本則佔20.34億美元，至於銷售、總務與行政支出佔約6.24億美元，同時Qualcomm目前可使用營運現金流達26.98億美元，同時手持現金與等值價物總額達71.73億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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