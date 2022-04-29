Razer共同創辦人「Razerguy」Robert Krakoff於4/26過世
Razer官網稍早證實，公司共同創辦人「Razerguy」Robert Krakoff在4月26日過世，享年82歲。
除了官網公布此項消息，Razer執行長陳民亮稍早也發文表達悼念。
Razer是在1998年由Robert Krakoff與陳民亮共同創立，當時總部設置於美國聖地牙哥，當時主要希望改善玩家在遊玩第一人稱射擊遊戲時，經常因為一般滑鼠反應速度無法趕上操作速度，導致無法在遊戲中獲勝的情況，而當時推出以「Boomslang」 (非洲樹蛇)為稱的遊戲滑鼠，則是將定位靈敏度提高至2000dpi，同時也成為全球第一款採用高靈敏度的滑鼠。
在後續更新中，Razer持續推出名為「Viper」 (蝮蛇)的遊戲滑鼠，以及名為「Diamondback」 (響尾蛇)的遊戲滑鼠，並且將產品線擴展至機械式鍵盤與滑鼠墊產品，藉此滿足PC玩家市場需求，雖然整體售價相比一般滑鼠昂貴許多，但由於能讓玩家更容易在遊戲中獲勝，因此吸引不少玩家支持。
獲得Accel Partners、IDG Capital，以及Intel等新創投資之餘，Razer更在發展過程提出各類跳脫現行市場思維的產品設計，例如模組化的PC、可執行遊戲的Windows平板裝置，甚至在更早之前就提出可透過軟體定義各個按鍵操作功能的設計，甚至也構思可透過結合觸控板的小尺寸螢幕，當作PC第二組輔助顯示器的設計。
目前Razer更從原本遊戲配件周邊廠商定位，轉型發展筆電、零組件、手機、機上盒，甚至也讓旗下耳機等產品結合生活時尚，並且跨足內容直播市場，同時進軍電子支付市場，大幅擴展自身發展可能性。
同時，公司除了進一步在新加坡設立總部辦公室，更在2017年於香港掛牌上市，不過近期則確定將在5月13日從自香港聯合證券交易所下市，但市場預期後續將會選擇在美國掛牌上市，藉此吸引更多投資機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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