MasterCard提出新一代身分認證系統，強化數位交易安全
MasterCard宣布將透過新一代身分認證系統強化交易安全，透過更有效比對使用者身分，藉此降低交易過程中遭資訊攔截的風險。
依照MasterCard說明，新版數位交易洞察系統 (Digital Transaction Insights)將會透過全新認證機制加強身分認證，避免交易流程中發生資訊攔截情況，藉此提高線上交易安全性。
而此系統將可在各類支付服務使用，其中包含各類數位電子錢包交易，或是在iOS、Android等作業系統對應app的交易功能，運作原理則是透過消費通路或app內交易時所產生資料，與MasterCard端持有使用者數據進行比對，藉此確認使用者身分是否吻合。
另外，MasterCard也與微軟合作，將使Dynamics 365詐騙保護風險評估功能與MasterCard此項數位交易洞察系統串接，藉此讓商家可以確認交易授權、扣款，以及退款等細節，同時也能透過交易數據分析收益平衡狀況，以及交易過程面臨詐欺損失與交易爭議問題。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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