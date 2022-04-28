災情？他搜尋這組詞「頁面歪斜加轉圈」 內行笑曝Google心機

你知道Google暗藏小彩蛋嗎？有網友發現使用Google搜尋「歪斜」的英文單詞askew，會發現搜尋結果的頁面「真的歪斜了！」他在Dcard發文分享這段驚人發現，「不信可以自己Google看看」，不少網友跟著實測後也發現彩蛋是真的！

網友們紛紛留言驚呼，「原本抱持著不信的想法，沒想到是真的欸，太酷了」、「好酷～為什麼會這樣？」、「有夠歪好可愛，往下滑也是歪的」。

實測後發現，搜尋「askew」單詞確實會讓頁面歪斜。圖擷自手機畫面

不過，也有網友透露，「這是以前Google做的搜尋彩蛋，還有很多其他彩蛋，網路都可以搜到」，有人就發現搜尋英文句子「Do a barrel roll」，整個頁面就會旋轉一圈，令人直呼神奇！

還有網友發現搜尋「holi」單詞，會出現彩色三角形，點擊後螢幕就會投射「彩色砲彈」；原來，「holi」一詞源自印度語「顏色」之意，指印度重要節日「侯麗節」，依照印度曆法推算通常於西元曆2至3月中舉辦，慶祝時間長達3至5天，參與慶典的人們會在街巷裡互相噴灑五顏六色的天然粉末及液體，堪稱是全世界最繽紛絢麗的節慶，近年也有不少地區模仿侯麗節，以色彩節（Festival of colour）在世界各地舉行慶祝活動。

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