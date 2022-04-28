快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

災情？他搜尋這組詞「頁面歪斜加轉圈」 內行笑曝Google心機

聯合新聞網 / 綜合報導
Google暗藏搜尋彩蛋。 示意圖／路透
Google暗藏搜尋彩蛋。 示意圖／路透

你知道Google暗藏小彩蛋嗎？有網友發現使用Google搜尋「歪斜」的英文單詞askew，會發現搜尋結果的頁面「真的歪斜了！」他在Dcard發文分享這段驚人發現，「不信可以自己Google看看」，不少網友跟著實測後也發現彩蛋是真的！

網友們紛紛留言驚呼，「原本抱持著不信的想法，沒想到是真的欸，太酷了」、「好酷～為什麼會這樣？」、「有夠歪好可愛，往下滑也是歪的」。

實測後發現，搜尋「askew」單詞確實會讓頁面歪斜。圖擷自手機畫面
實測後發現，搜尋「askew」單詞確實會讓頁面歪斜。圖擷自手機畫面

不過，也有網友透露，「這是以前Google做的搜尋彩蛋，還有很多其他彩蛋，網路都可以搜到」，有人就發現搜尋英文句子「Do a barrel roll」，整個頁面就會旋轉一圈，令人直呼神奇！

還有網友發現搜尋「holi」單詞，會出現彩色三角形，點擊後螢幕就會投射「彩色砲彈」；原來，「holi」一詞源自印度語「顏色」之意，指印度重要節日「侯麗節」，依照印度曆法推算通常於西元曆2至3月中舉辦，慶祝時間長達3至5天，參與慶典的人們會在街巷裡互相噴灑五顏六色的天然粉末及液體，堪稱是全世界最繽紛絢麗的節慶，近年也有不少地區模仿侯麗節，以色彩節（Festival of colour）在世界各地舉行慶祝活動。

Google 螢幕

延伸閱讀

果粉終於可以自己動手修iPhone 試算比官方維修便宜多少？

買下推特後...AV女優被封帳號回來了 鄉民讚「新皇馬斯克」：德政啊！

讀「這科系」畢業後沒出路？ 過來人吐心聲：在台灣沒用

一人擁9妻！巴西男靠「極樂輪班表」散播愛 婚後一年卻不快樂

相關新聞

災情？他搜尋這組詞「頁面歪斜加轉圈」 內行笑曝Google心機

你知道Google暗藏小彩蛋嗎？有網友發現使用Google搜尋「歪斜」的英文單詞askew，會發現搜尋結果的頁面「真的歪斜了！」他在Dcard發文分享這段驚人發現，「不信可以自己Google看看」，不

推銷電話狂響超擾人？網友點名這款免費App 讚：來電辨識度高

近年廣告推銷電話氾濫，工作到一半接到煩人的推銷電話確實會很困擾，因此不少民眾會安裝來電辨識App，以避開騷擾電話。其中在台灣知名度最高的是Whoscall，雖然有免費的版本，卻有許多功能都不完善，需要定期手動更新才能辨識來電。對此，有網友點名Google推出的「Google電話」，可以準確辨識來電資訊。

馬斯克推文諷不滿他買推特的人 反對審查遠遠超出法律

世界首富馬斯克與社群媒體平台推特25日達成440億美元（約新台幣1.3兆元）的收購協議，引來部分評論員和網友強烈反彈，英...

網友愛看YT、Netflix、LINE TV 曾觀看者已有54%付費

資策會產業情報研究所（MIC）調查2021年網友觀看影音串流與付費訂閱行為，高達76%網友有觀看影音串流的習慣，前五大受...

Intel與美國國防部合作，投入開發越野環境使用的自駕車模擬設計方案RACER-Sim

Intel與美國國防高等研究計畫署 (DARPA)合作，將透過Intel實驗室與西班牙巴塞隆納電腦視覺中心、美國德州大學奧斯汀分校等技術資源支撐下，將投入開發越野環境使用的自駕車模擬設計方案RACER-Sim。

Azure等雲端業務依然成為微軟營收主力，雲端串流遊戲服務訂閱人數超過1000萬人

微軟稍早公布2022財年第三季財報內容，其中營收達493.6億美元，相比去年同期增加18%，其中包含Azure在內的智慧雲端業務部門營收達190.5億美元，相較同期成長26%，同時Azure等雲端業務營收更增加46%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。