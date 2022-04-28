《MetaCity M》全球限量重機NFT火速售罄！超炫虛擬重機首曝光

不受時間、空間限制地騎車奔馳是不少人的夢想，《MetaCity M》就做到了這一點！作為首款全球NFT皆可進駐的開放世界元宇宙遊戲，《MetaCity M》推出全球限量100套的「Genesis-Motor Twilight」重機 NFT獨家販售計畫，讓玩家能騎著重機，盡情馳騁在元宇宙世界中。

活動一推出便獲得熱烈響應，開賣不到5天搶購一空。虛擬重機也在昨（26）日的哈雷新車發表會上首度現身，展現虛實結合最佳示範！

《MetaCity M》重機NFT有多夯？開賣不到5天完售

「Genesis-Motor Twilight」重型機車NFT 由遊戲商Gamamobi與知名設計師Johnny Chiu（邱柏文）聯手打造，每套售價4萬美元，以盲盒方式銷售，購買的玩家不僅能在《MetaCity M》遊戲世界內獲得全球限量100台特仕款的「Genesis-Motor Twilight」虛擬重型機車一台，還可在現實生活中獲得「HARLEY-DAVIDSON 2022 Sportster S」實體重機一台，享有虛實兼具的雙重體驗。

活動消息一曝光，就引起遊戲社群的熱烈討論與高度期待，4月20日上線開賣僅一小時，熱賣超過20台，更於4月24日宣告售罄，不到5天就銷售一空，足見台灣元宇宙遊戲市場的高度胃納量及玩家高漲的熱情。

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虛擬重機「Genesis-Motor Twilight」首度現身哈雷新車發表會！

Gamamobi於昨（26）日參加HARLEY-DAVIDSON TAIWAN於台中麗寶賽車場舉辦的「HARLEY-DAVIDSON 2022 Sportster S」新車上市發表會，記者會現場除了以大型電視牆播放《MetaCity M》精彩的遊戲畫面外，同步展示由全球知名設計團隊「JC Architecture」創辦人邱柏文為「Genesis-Motor Twilight 」NFT創作的專屬設計圖，更首度曝光虛擬重機珍貴的開發設計稿，與全球玩家同步見證這個熱血時刻。

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▲《MetaCity M》匠心打造元宇宙虛擬重機，並首度在全球玩家面前曝光珍貴的開發設計稿。

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顛覆虛擬、實體的界線 重機NFT傳遞哈雷「自由、奔放」精神

為何選擇「重機」作為首個交通工具NFT？Gamamobi執行長黃繼德表示，作為第一款元宇宙手遊，《MetaCity M》打破了種種的框架與限制，黃繼德希望能將這種自由、不設限的精神帶給玩家，因此能同時結合實體與虛擬，又兼具自由、開放代表意義的哈雷重機就成了Gamamobi的首選。

虛擬重機的設計也參考了哈雷「HARLEY-DAVIDSON 2022 Sportster S」的構造，希望透過打造與哈雷相似度極高的虛擬重機告訴玩家，在《MetaCity M》的遊戲世界中，同樣可以擁有騎哈雷的暢快感受。更難得的是，100台虛擬重機的設計都是專屬的，絕不重複、全球獨一無二。

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玩家狂敲碗！《MetaCity M》預計2022年下半年正式上架

對於不少玩家的瘋狂敲碗，《MetaCity M》官方也給出回應，表示各種交通工具已陸續進駐遊戲，目前處於最後微調階段，預計於今（2022）年第二季進行封閉性測試（CBT），下半年將正式問世，於Google Play、Apple Store全球上線，同步推出英文、中文、日文、韓文、泰文等九種語言版本，屆時任何玩家都可以「免費」、「無門檻」，毫無負擔地進入遊戲體驗，在《MetaCity M》元宇宙的虛擬世界裡，開啟玩家的第二人生！

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