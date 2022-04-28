蘋果開始在美國啟用產品自助維修計畫，下半年將在歐洲市場提供

去年11月宣布推出自助維修計畫，允許使用者自行修復iPhone與Mac機種之後，蘋果表示將從即日起正式在美國市場啟用此項計畫。同時，iFixit也同步宣布將提供更實惠的維修工具及零件。

如先前說明，此項自助維修計畫將從明年初率先在美國地區提供，預計會在後續擴展到更多國家地區，例如歐洲地區將會在今年下半年提供。

同時，首波適用蘋果產品為iPhone 12系列與iPhone 13系列，另外也包含搭載M1處理器的Mac機種，而今年初推出的iPhone SE 2022也列入此項計畫，同時維修手冊與維修用工具、零件都會由蘋果提供，其中包含49美元價格租賃的基本維修工具包，其中包含電池、顯示螢幕壓條、螺絲起子等維修必要零件與工具。

使用者可透過自助維修商店 (Self Service Repair Store)訂購維修零件，並且租賃維修工具包，將由蘋果免費寄送，同時最長可租賃一週時間，如此一來即可節省自行購買專用維修工具的花費。

若使用者仍希望透過專業人員協助維修，蘋果目前已經在美國境內增加超過3000家獨立維修服務商合作，而在全球地區更與超過5000家蘋果授權服務業者合作，並且由超過10萬名技術人員提供維修服務。

而配合蘋果宣布在美國地區開放自助維修計畫，iFixit也立即宣布將針對使用者提供維修工具與零件，同時也強調提供完整的拆解維修教學內容，另外更說明以更實惠價格提供維修零件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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