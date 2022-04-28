股價增長未如預期 Razer確定從5/13日起自香港聯合證券交易所下市
Razer稍早宣布將於5月13日上午9點於香港聯合證券交易所下市，並且藉由恢復私有化爭取更多發展機會。
在此之前，Razer於2017年11月中旬選擇在香港聯合證券交易所掛牌上市，但其後始終處於虧損狀態，直到2020年才轉虧為盈，但股價增長速度卻始終未如預期理想。
而在去年12月時，Razer便曾發出公告，說明基於股份流動低、股價持續走低情況，將以每股2.82港元價格，並且在現金支付額度不超過07.88億港元情況下，從香港聯合證券交易所下市，預計透過恢復私有化發展高風險業務，藉此爭取更大成長機會。
不過，相關市場看法認為，Razer雖然將從香港聯合證券交易所下市，但後續將考慮在美國重新掛牌上市，藉此吸引更多投資者青睞。另一方面，在Razer過去於香港聯合證券交易所上市時，同樣也有消息指稱Razer原本有意也在美國掛牌上市，但最終考量各地監管機構審核差異，因此採取相對謹慎作法，最終僅在香港聯合證券交易所掛牌交易。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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