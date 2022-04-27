推銷電話狂響超擾人？網友點名這款免費App 讚：來電辨識度高

近年廣告推銷電話氾濫，工作到一半接到煩人的推銷電話確實會很困擾，因此不少民眾會安裝來電辨識App，以避開騷擾電話。其中在台灣知名度最高的是Whoscall，雖然有免費的版本，卻有許多功能都不完善，需要定期手動更新才能辨識來電。對此，有網友點名Google推出的「Google電話」，可以準確辨識來電資訊。

一名網友在PTT抱怨，因為不想把Whoscall升級到訂閱進階版，導致許多功能都被鎖起來，甚至被迫觀看廣告，連來電辨識也出現問題。因此發文抱怨「現在Whoscall沒訂閱進階版的話，連來電辨識都做不到了是嗎？記得以前只會鎖自動更新而已」。

貼文一出，釣出有著相同使用困擾的網友表示，「現在連有更新，來電也沒辨識」、「按下立即啟用就會叫你升級進階版」、「連更新資料庫都能一直失敗，還想讓人抖內」、「已解除安裝，反正打來的陌生電話，99%是推銷詐騙」。

有網友推薦可以下載「Google開發的『電話』」App，同樣具備「來電顯示和騷擾電話阻擋功能」，雖然是一款免費的App，卻有Whoscall約80~90%的功力。不少人分享使用經驗，表示「Google裝半年只接過兩通推銷，其它全都有擋到」、「Google就很好用了，詐騙電話都過濾掉了」、「我pixel內建的Google電話推銷辨識都蠻準的」、「Whoscall付費比Google自動過濾還爛」。

有網友推薦「Google開發的『電話』」App，稱其「來電辨識度超高」。 圖／翻攝自PTT

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