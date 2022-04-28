歐盟數位市場法案可能將迫使蘋果允許使用第三方軟體市集、讓iMessage與其他通訊服務互通

依照歐盟稍早公布的數位市場法案 (Digital Markets Act,DMA)問答內容，或許將使蘋果旗下App Store、iMessage服務運作模式面臨調整。

在問答內容中，說明提供數位服務的「看門人」，必須允許使用者可使用第三方軟體市集服務，同時也將允許開發者更進一步使用「看門人」所提供服務，同時也能在「看門人」提供服務使用第三方支付系統，甚至可以在「看門人」提供服務以外平台推廣旗下產品，同時「看門人」透過服務所蒐集數據也必須維持公開透明。

意味像是蘋果、Google、亞馬遜等大型平台服務提供業者，未來必須同意開發者在app內提供使用第三方支付系統，而透過自身平台優勢所蒐集數據也必須與開發者分享使用，不能因為平台優勢而影響公平競爭。對蘋果產生較大影響的地方，則是必須允許使用者使用第三方軟體市集，意味日後在歐洲市場銷售的iPhone機種將能透過App Store以外管道下載安裝app。

同時，在數位市場法案中更提到「看門人」所提供通訊服務必須可以彼此互通使用，因此像蘋果在iPhone機種提供使用的iMessage服務，未來也必須能與Android手機互通，甚至也必須與Meta旗下Messenger、WhatsApp等服務互通。

從先前歐盟提出的數位市場法案罰則來看，若科技業者出現違規情形，將被處以6%全球營收計算的罰金，如果有累犯情況，甚至將被禁止於歐盟境內進行任何業務。另外，新法更將要求科技業者必須每年繳納以全球市場淨利的0.1%計算金額，作為歐盟監管成本費用。

而新版數位市場法案預期最快會在今年10月前後正式上路。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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