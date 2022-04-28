若收購Twitter以失敗告終，Elon Musk必須賠償10億美元

在Twitter董事會同意Elon Musk以每股54.2美元價格收購提議後，除了預計在今年內完成交易，在遞交給美國證券交易委員會的文件中更顯示若此筆交易以失敗告終，必須由Elon Musk支付10億美元作為賠償，而若Elon Musk以任何理由終止交易，同樣也必須賠償相同金額。

另外，在相關文件中也提及，Elon Musk在此筆交易完成之前，不得在個人Twitter頁面發表任何詆毀公司，或是以任何形式批評公司的言論。不過，文件中並未提及若Elon Musk違反此規定，將會面臨哪些罰責，同時也凸顯Elon Musk在Twitter上的影響力道。

至於歐盟方面則強調即使Twitter易主，依然需要在歐盟境內範圍遵守內容使用原則，其中包含禁止推送虛假內容，或是向未成年、特定種族、政治立場、宗教或性別取向推送目的式廣告。而Twitter方面也應該公開其內容推薦系統運作原理，同時也需提供可不使用用戶隱私數據的內容推薦替代方案，並且必須與研究單位共享透過服務蒐集數據。

依照歐盟日前通過的數位市場法案 (Digital Markets Act,DMA)規範項目，若Twitter無法配合規範，將會面臨最高以全球營收金額6%比例的罰金，甚至可能面臨在歐盟境內被禁用情況。

而在由Elon Muskl出資收購之下，除了Twitter員工開始擔心未來公司營運模式可能面臨改變，包含Tesla投資者也擔心Elon Musk可能為了順利完成收購Twitter，將會進一步出售旗下持有Tesla股權，進而影響Tesla股價。

因此在確定由Elon Musk收購Twitter之後，Tesla股票市值驟降12%，幾乎在一天內蒸發1260億美元市值。若從Elon Musk從4月初宣布持有Twitter約9.2%股權開始計算，目前Tesla市值已經蒸發約2750億美元，原因是許多股東擔心Elon Musk若出售個人持有Tesla股權，將導致Tesla股價大幅下滑，因此趁早脫手持股避免受到影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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