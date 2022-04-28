快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

若收購Twitter以失敗告終，Elon Musk必須賠償10億美元

聯合新聞網 / 楊又肇

在Twitter董事會同意Elon Musk以每股54.2美元價格收購提議後，除了預計在今年內完成交易，在遞交給美國證券交易委員會的文件中更顯示若此筆交易以失敗告終，必須由Elon Musk支付10億美元作為賠償，而若Elon Musk以任何理由終止交易，同樣也必須賠償相同金額。

另外，在相關文件中也提及，Elon Musk在此筆交易完成之前，不得在個人Twitter頁面發表任何詆毀公司，或是以任何形式批評公司的言論。不過，文件中並未提及若Elon Musk違反此規定，將會面臨哪些罰責，同時也凸顯Elon Musk在Twitter上的影響力道。

至於歐盟方面則強調即使Twitter易主，依然需要在歐盟境內範圍遵守內容使用原則，其中包含禁止推送虛假內容，或是向未成年、特定種族、政治立場、宗教或性別取向推送目的式廣告。而Twitter方面也應該公開其內容推薦系統運作原理，同時也需提供可不使用用戶隱私數據的內容推薦替代方案，並且必須與研究單位共享透過服務蒐集數據。

依照歐盟日前通過的數位市場法案 (Digital Markets Act,DMA)規範項目，若Twitter無法配合規範，將會面臨最高以全球營收金額6%比例的罰金，甚至可能面臨在歐盟境內被禁用情況。

而在由Elon Muskl出資收購之下，除了Twitter員工開始擔心未來公司營運模式可能面臨改變，包含Tesla投資者也擔心Elon Musk可能為了順利完成收購Twitter，將會進一步出售旗下持有Tesla股權，進而影響Tesla股價。

因此在確定由Elon Musk收購Twitter之後，Tesla股票市值驟降12%，幾乎在一天內蒸發1260億美元市值。若從Elon Musk從4月初宣布持有Twitter約9.2%股權開始計算，目前Tesla市值已經蒸發約2750億美元，原因是許多股東擔心Elon Musk若出售個人持有Tesla股權，將導致Tesla股價大幅下滑，因此趁早脫手持股避免受到影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 未成年 廣告

延伸閱讀

觀察／馬斯克成功收購Twitter會變怎樣？川普篤定不會再回來　

Twitter員工怎麼辦？馬斯克440億美元收購推特後 3重點一次看

行走迷因！馬斯克收購推特梗圖瘋傳 鈔能力堪比《星之卡比》一口吞？

特斯拉CEO真的收購Twitter了 他倡「自由言論平台」想做這件事

相關新聞

災情？他搜尋這組詞「頁面歪斜加轉圈」 內行笑曝Google心機

你知道Google暗藏小彩蛋嗎？有網友發現使用Google搜尋「歪斜」的英文單詞askew，會發現搜尋結果的頁面「真的歪斜了！」他在Dcard發文分享這段驚人發現，「不信可以自己Google看看」，不

推銷電話狂響超擾人？網友點名這款免費App 讚：來電辨識度高

近年廣告推銷電話氾濫，工作到一半接到煩人的推銷電話確實會很困擾，因此不少民眾會安裝來電辨識App，以避開騷擾電話。其中在台灣知名度最高的是Whoscall，雖然有免費的版本，卻有許多功能都不完善，需要定期手動更新才能辨識來電。對此，有網友點名Google推出的「Google電話」，可以準確辨識來電資訊。

馬斯克推文諷不滿他買推特的人 反對審查遠遠超出法律

世界首富馬斯克與社群媒體平台推特25日達成440億美元（約新台幣1.3兆元）的收購協議，引來部分評論員和網友強烈反彈，英...

網友愛看YT、Netflix、LINE TV 曾觀看者已有54%付費

資策會產業情報研究所（MIC）調查2021年網友觀看影音串流與付費訂閱行為，高達76%網友有觀看影音串流的習慣，前五大受...

Intel與美國國防部合作，投入開發越野環境使用的自駕車模擬設計方案RACER-Sim

Intel與美國國防高等研究計畫署 (DARPA)合作，將透過Intel實驗室與西班牙巴塞隆納電腦視覺中心、美國德州大學奧斯汀分校等技術資源支撐下，將投入開發越野環境使用的自駕車模擬設計方案RACER-Sim。

Azure等雲端業務依然成為微軟營收主力，雲端串流遊戲服務訂閱人數超過1000萬人

微軟稍早公布2022財年第三季財報內容，其中營收達493.6億美元，相比去年同期增加18%，其中包含Azure在內的智慧雲端業務部門營收達190.5億美元，相較同期成長26%，同時Azure等雲端業務營收更增加46%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。