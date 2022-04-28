Azure等雲端業務依然成為微軟營收主力，雲端串流遊戲服務訂閱人數超過1000萬人

微軟稍早公布2022財年第三季財報內容，其中營收達493.6億美元，相比去年同期增加18%，其中包含Azure在內的智慧雲端業務部門營收達190.5億美元，相較同期成長26%，同時Azure等雲端業務營收更增加46%。

而包含Office、Dynamics、LinkedIn等服務的生產力和商業流程部門營收則達157.9億美元，相比去年同期增加17%，其中仍因許多企業對於遠距工作，以及彈性辦公等使用需求增加，同時微軟也在近期調漲部分Office 365服務訂閱價格。

至於包含Windows、Surface、Xbox在內的個人運算部門營收則達145.2億美元，相較去年同期增加11%，其中透過Windows作業系統授權獲利增加11%，同時微軟更說明目前串流遊戲服務Xbox Cloud Gaming訂閱使用人數已經超過1000萬人，而Xbox Game Pass訂閱服務人數也增加至2500萬人，同時從Xbox硬體銷售營收也有14%成長。

另外，微軟也說明今年初宣布以687億美元營收買下動視暴雪，成為微軟47年以來最大筆收購，預期將可順利在2023年完成此項交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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