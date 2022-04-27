免透過亞馬遜服務 「Buy with Prime」協助第三方賣家更快將商品賣出
亞馬遜宣布推出名為「Buy with Prime」的服務，將讓未透過亞馬遜服務銷售商品的第三方商家，亦可使用亞馬遜倉儲與物流系統，並且向亞馬遜在全球超過2億個Prime會員提供服務。
目前此項服務僅先向參與亞馬遜物流 (Fulfillment by Amazon,FBA)計畫的賣家提供使用，可由賣家付費使用亞馬遜倉儲與物流系統，藉此提供兩日內或次日送達服務，進而可吸引更多人選購商品。
在此服務中，賣家除了能藉由亞馬遜物流解決基本倉儲與物流問題，更可透過「Buy with Prime」服務讓Prime會員更快收到訂購商品，同時也能藉由全球人數規模超過2億的Prime會員增加商品銷售機會。
除了將向參與亞馬遜物流計畫的第三方賣家提供使用，預期亞馬遜未來也會持續將此項服務擴展至更多賣家使用，吸引更多非亞馬遜服務使用賣家，依然可以透過亞馬運物流服務提高商品銷售效率。
而為了提高商品遞送效率，亞馬遜目前除了持續擴展自有物流系統，更與更多物流業者合作，以利讓商品能在更短時間內交到買家手上。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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