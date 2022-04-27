夏威夷航空採用Starlink衛星連網服務 機上連網逼近4G LTE

夏威夷航空宣布，將成為第一家採用SpaceX旗下Starlink衛星連網服務的航空業者，預計明年開始在所有跨太平洋的長程航班提供衛星連網服務。

除了短程航班使用得的波音717機型不會提供 (因為航程太短)，包含對應長程航班使用的空中巴士A321 neo、A330，以及波音787-9機型都會提供。

而初期為了吸引更多人使用，並且作為機票銷售賣點，夏威夷航空將會免費提供使用，但未來是否會持續以免費形式提供使用，或是改為計費使用模式，暫時還無法確認。

在此之前，多家航空業者其實已經在機上提供使用衛星連網服務，但主要還是以緊急聯繫使用為原則，加上連接速度不高，價格通常也相對昂貴，因此多半是讓商務人士在長程飛行過程中回覆重要信件。

但如果像Starlink先前標榜可提供等同4G LTE以上的連接速度，預期將能吸引更多人使用，甚至未來可能會變成機上娛樂服務項目，讓使用者能透過自己的手機、平板觀看串流影音內容，或是遊玩線上遊戲。

不過，先前消息原本指出Starlink先與達美航空進行測試，但此次顯然是由夏威夷航空成為第一家採用Starlink衛星連網服務的航空業者。而在夏威夷航空與Starlink合作之後，預期也會吸引更多航空業者加入合作，甚至將擴展到更多像是郵輪等業者加入合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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