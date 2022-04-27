SailPoint以自動化數位身分管理解決絕大多數的企業資安問題

2005年由Kevin Cunningham及Jackie Gilbert共同於美國德州奧斯汀成立，提供非結構化數據及數位身分管理服務的SailPoint，除了與美國好市多、AT&T、通用集團、美國銀行、三星、Dell、Best Buy、Verizon等業者合作，目前也經與台灣諸多業者合作，並且強調透過數位化身分管理降低資安問題，同時也能透過自動化管理方式協助降低企業相關人力成本。

依照SailPoint台灣區總經理傅孝淇說明，企業最常見的資安問題往往來自身分帳號管理問題，例如未能即時且完整清理離職員工帳號權限，導致企業內部資訊可能因此外洩，或是進一步設置後門。而SailPoint目前提供服務，則透過自動化佈建、SaaS (軟體即服務)架構，搭配機器學習等人工智慧技術，實現自動化身分安全管理目的。

同時，傅孝淇也強調所有管理流程均以最高等級安全加密方式確保資訊不會外漏，同時即便與不同企業使用系統串接，依然可以確保一致的資訊安全。

簡化身分帳號資料管理問題、精簡營運成本

SailPoint服務主要協助企業簡化身分帳號資料管理問題，尤其用於跨國企業大規模的員工、客戶帳號管理，包含讓帳號驗證時間、帳號存取權限設置時間大幅縮減，以及將既有帳號清理時間從原本需要一個月以上時間，減少至幾分鐘內完成。另外，透過自助存取請求運作模式、密碼重置管理機制，降低原本必須透過客服協助的比重，進而讓企業能精簡大量人力與服務運作開銷成本。

傅孝淇表示，企業資安問題多半源自身分帳號管理問題，而大型企業多半難以透過大量人力資源專責管理內部使用帳號權限，因此SailPoint服務希望透過旗下技術有效解決企業此類問題，同時藉由自動化運作模式降低企業營運成本，甚至也能透過軟體即服務架構，更有彈性地與諸多企業系統、服務串接，例如目前已經與Slack、Microsoft Teams、ServiceNow等服務整合，藉此對應更便利的身分帳號管理效益。

尤其在目前越來越多企業因為疫情影響，開始走向遠距工作與彈性辦公模式運作，在身分帳號管理將必須透過更有效率的自動化方式運作，才能確保企業內部資訊安全，同時也能降低營運成本，進而帶動更高運作效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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