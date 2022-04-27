繼薩爾瓦多 中非共和國成第2個以比特幣作為法定貨幣的國家

聯合新聞網 / 楊又肇

薩爾瓦多從去年宣布成為全球第一個將比特幣作為法定貨幣的國家後，中非共和國也計畫以比特幣作為國家法定貨幣。

依照Forbes Monaco報導，中非共和國國會近期通過一項法案，將以比特幣作為國家法定貨幣，成為薩爾瓦多之後，全球第二個確定以比特幣作為法定貨幣的國家。

此項法案是由中非共和國數位經濟與電信部長Gourna Zacko，以及財政及預算部長Calixte Nganongo共同提交，並且在相關草案擬定加密貨幣監管框架，將比特幣列為中非共和國官方認定貨幣之一。

而將加密貨幣視為國家法定貨幣，薩爾瓦多總統Nayib Bukele認為將可藉由加密貨幣使用特性加速金融流通，並且帶動更多創新應用成長，另一方面則是期望搭上加密貨幣目前整體市值依然呈現正向增長趨勢，藉此推動國家經濟成長。

不過，目前更多市場看法則認為，雖然加密貨幣整體市值呈現正向成長，但過往被視為穩定幣的比特幣市值持續下滑，因此認為薩爾瓦多將國家經濟押注在比特幣，恐怕會產生更大影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

比特幣 薩爾瓦多

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