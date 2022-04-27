觀察／馬斯克成功收購Twitter會變怎樣？川普篤定不會再回來　

聯合新聞網 / 楊又肇

確定接受馬斯克（Elon Musk）以每股54.2美元價格收購提議之後，Twitter預期最快會在今年內完成交易，而Elon Musk也透露日後將使Twitter恢復私有化，並且成為提供自由言論的社群平台。不過，由Elon Musk收購之後的Twitter可能會有什麼樣的變化？

接下來的股東大會將影響Elon Musk能否順利收購Twitter

以目前來看，即便Twitter董事會同意收購，但依然要取得多數股東同意，以及獲得美國監管批准，預計要花費3-6個月時間完成，因此接下來在美國西岸時間5月25日上午10點舉辦的股東大會，預期將成為Elon Musk能否順利收購Twitter的另一個挑戰。

而為了確保此次交易保密原則，Twitter稍早說明預計在美國東岸時間4月28日上午8點公告的2022財年第一季財報，將不會進行財報內容說明，僅對外公布書面報告。

Twitter不會在近期內裁員，但員工仍有不少擔憂

同時，此次同意接受Elon Musk的出價提議，顯然是與Twitter近期面臨股價下滑，加上日前推動的新服務未能順利推動營收增長，加上先前Elon Musk在個人Twitter頁面發言，以及本身宣布持有9%股權後所產生股價影響力，使得Twitter董事會認為轉由Elon Musk收購，或許將能讓Twitter股價顯著增加，將更符合股東利益。

至於由Elon Musk收購後，Twitter執行長Parag Agrawal強調不會在近期進行裁員，依然會持續對外招募工作人員，並且維持自由言論與彈性工作運作模式，但仍有不少Twitter員工擔心公司轉由Elon Musk持有、私有化後，將面臨公司文化大幅變動，甚至改變工作模式，顯示日後如何穩定內部工作人員軍心，將成為Twitter接下來重點項目之一。

前美國總統川普表示不會回去Twitter

另外，在Elon Musk標榜收購Twitter之後，將使其成為自由言論平台，同時透過開放透明的演算法推用可信內容，同時也能讓任何人公平地在此社群平台發言，因此即便先前被Twitter封鎖的前美國總統川普 (Donald Trump)也能順利恢復使用Twitter。

但依照川普隨後回應，強調自己不會回到Twitter社群平台，而是會聚焦在自己打造的Truth Social。

誰來帶領未來的Twitter？

在Elon Musk收購Twitter之後，不少人也開始討論日後Twitter將由誰負責主導。以目前Elon Musk同時身兼Tesla、SpaceX、Boring Company等公司負責人，顯然沒有太多時間管理Twitter，但從現任執行長Parag Agrawal似乎有意離開情況來看，未來持續留任的可能性不高，反而先前力挺Elon Musk的共同創辦人Jack Dorsey有可能因此再次回鍋Twitter。

不過，若Parag Agrawal由Elon Musk辭退的話，將會獲得3870萬美元的額外補償，同時在Twitter順利私有化情況下，以Jack Dorsey持有2.4%股權與每股54.2美元價格計算，將可獲得9.78億美元現金，而Elon Musk則可透過個人持有9.2%股權「領回」約37.49億美元等值現金。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 工作運 川普

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若收購Twitter以失敗告終，Elon Musk必須賠償10億美元

在Twitter董事會同意Elon Musk以每股54.2美元價格收購提議後，除了預計在今年內完成交易，在遞交給美國證券交易委員會的文件中更顯示若此筆交易以失敗告終，必須由Elon Musk支付10億美元作為賠償，而若Elon Musk以任何理由終止交易，同樣也必須賠償相同金額。

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