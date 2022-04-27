觀察／馬斯克成功收購Twitter會變怎樣？川普篤定不會再回來　

確定接受馬斯克（Elon Musk）以每股54.2美元價格收購提議之後，Twitter預期最快會在今年內完成交易，而Elon Musk也透露日後將使Twitter恢復私有化，並且成為提供自由言論的社群平台。不過，由Elon Musk收購之後的Twitter可能會有什麼樣的變化？

接下來的股東大會將影響Elon Musk能否順利收購Twitter

以目前來看，即便Twitter董事會同意收購，但依然要取得多數股東同意，以及獲得美國監管批准，預計要花費3-6個月時間完成，因此接下來在美國西岸時間5月25日上午10點舉辦的股東大會，預期將成為Elon Musk能否順利收購Twitter的另一個挑戰。

而為了確保此次交易保密原則，Twitter稍早說明預計在美國東岸時間4月28日上午8點公告的2022財年第一季財報，將不會進行財報內容說明，僅對外公布書面報告。

Twitter不會在近期內裁員，但員工仍有不少擔憂

同時，此次同意接受Elon Musk的出價提議，顯然是與Twitter近期面臨股價下滑，加上日前推動的新服務未能順利推動營收增長，加上先前Elon Musk在個人Twitter頁面發言，以及本身宣布持有9%股權後所產生股價影響力，使得Twitter董事會認為轉由Elon Musk收購，或許將能讓Twitter股價顯著增加，將更符合股東利益。

至於由Elon Musk收購後，Twitter執行長Parag Agrawal強調不會在近期進行裁員，依然會持續對外招募工作人員，並且維持自由言論與彈性工作運作模式，但仍有不少Twitter員工擔心公司轉由Elon Musk持有、私有化後，將面臨公司文化大幅變動，甚至改變工作模式，顯示日後如何穩定內部工作人員軍心，將成為Twitter接下來重點項目之一。

前美國總統川普表示不會回去Twitter

另外，在Elon Musk標榜收購Twitter之後，將使其成為自由言論平台，同時透過開放透明的演算法推用可信內容，同時也能讓任何人公平地在此社群平台發言，因此即便先前被Twitter封鎖的前美國總統川普 (Donald Trump)也能順利恢復使用Twitter。

但依照川普隨後回應，強調自己不會回到Twitter社群平台，而是會聚焦在自己打造的Truth Social。

誰來帶領未來的Twitter？

在Elon Musk收購Twitter之後，不少人也開始討論日後Twitter將由誰負責主導。以目前Elon Musk同時身兼Tesla、SpaceX、Boring Company等公司負責人，顯然沒有太多時間管理Twitter，但從現任執行長Parag Agrawal似乎有意離開情況來看，未來持續留任的可能性不高，反而先前力挺Elon Musk的共同創辦人Jack Dorsey有可能因此再次回鍋Twitter。

不過，若Parag Agrawal由Elon Musk辭退的話，將會獲得3870萬美元的額外補償，同時在Twitter順利私有化情況下，以Jack Dorsey持有2.4%股權與每股54.2美元價格計算，將可獲得9.78億美元現金，而Elon Musk則可透過個人持有9.2%股權「領回」約37.49億美元等值現金。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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