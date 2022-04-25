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靈異照片絕跡了？ 網曝真實理由：現代科技反而拍不到鬼

聯合新聞網 / 綜合報導
過去使用底片攝影的時代經常拍出靈異照片。 示意圖／ingimage
過去使用底片攝影的時代經常拍出靈異照片。 示意圖／ingimage

一名網友表示過去在底片時期經常拍出許多「鬼照片」，但現在進步到數位攝影，鬼照片的數量卻鮮少聽聞，他不禁好奇「數位攝影是不是拍不到鬼？」許多網友認為，反而因為現代修圖技術強大，即使拍到真的也會被以為是後製弄出來的。

這名網友在PTT以「數位攝影是不是拍不到鬼？」為題發問，他表示在數位攝影問世之前，拍照和沖洗照片都不算方便，但很多鬼照片都是那時候流傳下來的，反觀現今數位攝影全面普及，「照片產量是以前的級數倍，可是鬼照片卻沒有等速增加，是不是因為數位攝影拍不到鬼？」

對於原PO的疑問，網友們紛紛留言表示「沖洗過程沒處理好就出現鬼了」、「只要是光學鏡頭都會拍到」、「因為鍍膜的關係，原本的光學缺陷都不見了，沒有那些缺陷，就沒有聯想」、「數位每秒才60張，鬼會躲在幀與幀之間」。

也有網友歪樓表示，「鬼沒跟上數位時代」、「以前是把人修成鬼，現在是把鬼修成人」、「因為數位攝影沒有靈魂」、「數位冷冰冰，膠卷熱呼呼」、「現在連飛碟也拍不到了」、「現在要修圖太簡單了，簡單到自己就能拍鬼片，自然沒人相信」。

PTT 數位攝影 光學鏡頭 靈異

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