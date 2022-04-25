Square改為Block攻加密貨幣業務 Jack Dorsey卸執行長身分盼公司更創新

去年底將Square公司名稱調整為Block，藉此象徵進軍加密貨幣業務且強化識別效果之後，從稍早遞交給美國證券交易委員會的文件顯示，Jack Dorsey已經從原本執行長身分調整為負責人暨主席 (Block Head & Chairperson)。

此項調整同時反應Jack Dorsey認為身分頭銜會成為妨礙作正確事情的阻礙，亦即認為擔任執行長身分必須考量事情更多，反而限制更多創新作法可能性，因此在4月20日調整在公司內部職稱，但依然維持既有職責，但是移除執行長頭銜。

類似的想法，其實也在Tesla執行長Elon Musk身上出現，雖然目前仍維持擔任執行長，但在去年宣布改為「Tesla科技之王」 (Technoking of Tesla)，同時也將財務長Zachary Kirkhorn頭銜改為「貨幣大師」 (Master of Coin)，藉此象徵打破傳統公司職務名稱侷限。

而Jack Dorsey雖然仍維持擔任Block負責人，但顯然希望透過去除執行長與總裁名稱身分，實現能以更大彈性推動創新的作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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