Square改為Block攻加密貨幣業務 Jack Dorsey卸執行長身分盼公司更創新
去年底將Square公司名稱調整為Block，藉此象徵進軍加密貨幣業務且強化識別效果之後，從稍早遞交給美國證券交易委員會的文件顯示，Jack Dorsey已經從原本執行長身分調整為負責人暨主席 (Block Head & Chairperson)。
此項調整同時反應Jack Dorsey認為身分頭銜會成為妨礙作正確事情的阻礙，亦即認為擔任執行長身分必須考量事情更多，反而限制更多創新作法可能性，因此在4月20日調整在公司內部職稱，但依然維持既有職責，但是移除執行長頭銜。
類似的想法，其實也在Tesla執行長Elon Musk身上出現，雖然目前仍維持擔任執行長，但在去年宣布改為「Tesla科技之王」 (Technoking of Tesla)，同時也將財務長Zachary Kirkhorn頭銜改為「貨幣大師」 (Master of Coin)，藉此象徵打破傳統公司職務名稱侷限。
而Jack Dorsey雖然仍維持擔任Block負責人，但顯然希望透過去除執行長與總裁名稱身分，實現能以更大彈性推動創新的作法。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 危險了！Netflix點名1億戶「寄生帳號」 恐無法再免費看
▪ iPhone 14 mini RIP...多了這一款、Pro級改頭換面更Pro
▪ 太空狼人殺《Among Us VR》更刺激！走進虛擬空間背後暗殺嚇死人
▪ 【教學】用EXCEL「排序」建約會數據 找到Mr. Right
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言