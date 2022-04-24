一周數位爆報／1億戶免費「寄生帳號」惹毛Netflix… 顏色曝光！Google新智慧手錶最快這月登場

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期待度：★★★★★ 小編評語：這三種顏色我都喜歡，接下來期待價格是否有競爭力！

在Google稍早向美國專利與商標局申請內容中，證實Google接下來即將推出的智慧手錶將以Pixel Watch為稱。圖為示意圖。（翻攝自Wear OS 智慧型手錶官網）

認真度：★★★★★ 小編評語：Netflix這次應該真的要認真執行了，不過到底要怎麼做才會「公平」呢？外界等著看。

Netflix在19日公布財報，表示2022年第1季流失20萬的訂閱訂戶，為10年以來首見衰退，並估計第2季仍會流失200萬名用戶。路透

驚奇度：★★★☆☆ 小編評語：PS5都已經缺貨1年了，到現在還是有人買不到…。

新版PlayStation Plus，台灣分為3個等級：基本、升級、高級會員，最低每月198元、298元和338元。（翻攝自PlayStation官網）

期待度：★★★★★ 小編評語：每一年都在期待無瀏海螢幕，這次真的要出現了嗎？

從模擬圖可見，iPhone 14 Pro系列鏡頭更為凸出。（翻攝自Arthur84577581推特）

實用度：★★★★☆ 小編評語：我們家平板也是買這個，大台或小台都有喔！

一名網友詢問「純看YouTube、Netflix的平板有需要買到iPad嗎」，希望能獲得一些參考建議。 示意圖/Ingimage

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