一周數位爆報／1億戶免費「寄生帳號」惹毛Netflix… 顏色曝光！Google新智慧手錶最快這月登場

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在Google稍早向美國專利與商標局申請內容中，證實Google接下來即將推出的智慧手錶將以Pixel Watch為稱。（繼續閱讀...）
期待度：★★★★★
小編評語：這三種顏色我都喜歡，接下來期待價格是否有競爭力！
Netflix在昨（19）日公布財報，表示2022年第1季流失20萬的訂閱訂戶，為10年以來首見衰退，並估計第2季仍會流失200萬名用戶。Netflix把責任歸咎於同業競爭與「共享帳戶」。（繼續閱讀...）
認真度：★★★★★
小編評語：Netflix這次應該真的要認真執行了，不過到底要怎麼做才會「公平」呢？外界等著看。
索尼日前才宣布6月將推出PlayStation Plus（簡稱PS Plus）的新服務，在今（23）日半夜突然發布訊息，表示台灣在內、不含日本的亞洲地區，將於5月23日提早登場。不過網友似乎不領情，表示「PS5出貨量跟速度就不率先，領先歐美？」（繼續閱讀...）
驚奇度：★★★☆☆
小編評語：PS5都已經缺貨1年了，到現在還是有人買不到…。
隨著3月推出iPhone SE 3後，外界更期待9月發表的iPhone 14系列，傳出部分機型不會再有瀏海，從外流的模型機也發現將新增大尺寸版本及mini系列消失等，《聯合新聞網》幫你整理iPhone 14系列之相關消息。（繼續閱讀...）
期待度：★★★★★
小編評語：每一年都在期待無瀏海螢幕，這次真的要出現了嗎？
YouTube和Netflix是不少人觀賞影片的首選。有人喜歡窩在自家沙發上，利用電視、桌機等大螢幕觀看，也有人習慣使用筆電、平板等方便隨身攜帶的3C產品。因此就有人問說，「純看YT、Netflix的平板有需要買到iPad嗎」，希望能獲得一些參考建議。（繼續閱讀...）
實用度：★★★★☆
小編評語：我們家平板也是買這個，大台或小台都有喔！
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在Google稍早向美國專利與商標局申請內容中，證實Google接下來即將推出的智慧手錶將以Pixel Watch為稱。
美國 Apple 公司今天在一份支援文件中宣布，它已於 2022 年 4 月 21 日正式停用 macOS Server。之前與 macOS Server 相關的許多功能已經被刪除；但是，該應用仍然可
串流對手 Netflix 剛公布訂閱人數首次下滑達 20 萬人，不過 AT&T 財報中其訂閱影音 HBO Max 和 HBO 至今年三月為止全球訂閱人數來到 7680 萬人，年增 1280 萬人。
除了宣布在4月22日透過Apple Watch上的「體能訓練」app運動30分鐘以上，即可獲得「世界地球日挑戰獎章」及iMessage貼紙，蘋果稍早宣布在Apple Fitness+服務加入包含BTS防彈少年團在內歌曲的Artisit Spotlight系列編舞內容，並且將由與Apple Fitness+服務合作的教練Ben Allen帶領操作。
KONAMI稍早宣布，在公司邁入成立50週年之際，將從原本KONAMI控股公司 (KONAMI Holdings Corporation)更名為KONAMI集團公司 (KONAMI Group Corporation)，預計在今年下半年進行更名作業。
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