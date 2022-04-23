macOS伺服器正式停止服務 使用者別慌...蘋果官方建議這樣做

美國 Apple 公司今天在一份支援文件中宣布，它已於 2022 年 4 月 21 日正式停用 macOS Server。之前與 macOS Server 相關的許多功能已經被刪除；但是，該應用仍然可以用來配置和監控 Mac、iPhone、iPad 和 Apple TV 設備。

蘋果已停用macOS伺服器

macOS 伺服器是專為 macOS 和 iOS 運作而設計，「macOS 伺服器」讓配置 Mac 和 iOS 裝置變得輕而易舉；而它的安裝、設定及管理更是無比容易。

雖然已經停用，但現有的 macOS Server 客戶可以繼續下載並使用 macOS Monterey 的應用程式。蘋果建議你查看官方文件，了解從 Profile Manager 遷移到 MDM 的情況。

macOS Server 5.12.2 將是該應用的最後一個版本，macOS Server 服務現在已經遷移到 macOS。受歡迎的 macOS Server 功能，包括緩存服務器、文件共享服務器和時間機器服務器，自 macOS High Sierra 以來已經捆綁在 macOS 中，所以不再需要獨立的應用程式。

現有的 macOS Server 用戶可以繼續下載並使用 macOS Monterey 的應用程式，蘋果公司還提供了從 Profile Manager 遷移到其他 MDM 解決方案的支援文件。

自 2022 年 4 月 21 日起，蘋果已停止使用 macOS 服務器。現有 macOS 服務器客戶可以繼續下載該應用程式並將其與 macOS Monterey 一起使用。

● 如何從macOS Server遷移到macOS

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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