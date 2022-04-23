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Netflix才剛公布訂閱數下滑20萬 HBO、HBO Max報喜：首季增300萬訂閱

聯合新聞網 / INSIDE

串流對手 Netflix 剛公布訂閱人數首次下滑達 20 萬人，不過 AT&T 財報中其訂閱影音 HBO Max 和 HBO 至今年三月為止全球訂閱人數來到 7680 萬人，年增 1280 萬人。

AT&T 2022 年 Q1 財報公布。由於旗下華納媒體部門已經拆分，所以本季將是 AT&T 最後一次公布娛樂事業的報告。

本週串流對手 Netflix 剛公布訂閱人數首次下滑達 20 萬人，不過 AT&T 財報中其訂閱影音 HBO Max 和 HBO 至今年三月為止全球訂閱人數來到 7680 萬人，年增 1280 萬人，季增 300 萬人。訂閱家戶數則來到 4860 萬，年增 440 萬。

但在收入方面，華納媒體的營運收入卻反向下跌至 13 億美元，年減 32.7%，主要是來自展開 CNN+ 與拓展 HBO Max 等串流服務的費用增加。

另一方面，儘管 HBO Max 已經成功拓展到 15 個國家，CNN+ 日活躍用戶僅 1 萬人，但根據 Kantar 估計，CNN+ 可能在 2021 年花費了近 32.2 萬美元。

HBO Max 表現亮眼，華納媒體訂閱收入來到 40 億美元， 內容授權與其他收入來到 31 億美元，歸功於 HBO Max 授權以及電影院營收的提升，並且降低電視內容授權比例。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

HBO 財報 Netflix 電視

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