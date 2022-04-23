Netflix才剛公布訂閱數下滑20萬 HBO、HBO Max報喜：首季增300萬訂閱
串流對手 Netflix 剛公布訂閱人數首次下滑達 20 萬人，不過 AT&T 財報中其訂閱影音 HBO Max 和 HBO 至今年三月為止全球訂閱人數來到 7680 萬人，年增 1280 萬人。
AT&T 2022 年 Q1 財報公布。由於旗下華納媒體部門已經拆分，所以本季將是 AT&T 最後一次公布娛樂事業的報告。
本週串流對手 Netflix 剛公布訂閱人數首次下滑達 20 萬人，不過 AT&T 財報中其訂閱影音 HBO Max 和 HBO 至今年三月為止全球訂閱人數來到 7680 萬人，年增 1280 萬人，季增 300 萬人。訂閱家戶數則來到 4860 萬，年增 440 萬。
但在收入方面，華納媒體的營運收入卻反向下跌至 13 億美元，年減 32.7%，主要是來自展開 CNN+ 與拓展 HBO Max 等串流服務的費用增加。
另一方面，儘管 HBO Max 已經成功拓展到 15 個國家，CNN+ 日活躍用戶僅 1 萬人，但根據 Kantar 估計，CNN+ 可能在 2021 年花費了近 32.2 萬美元。
HBO Max 表現亮眼，華納媒體訂閱收入來到 40 億美元， 內容授權與其他收入來到 31 億美元，歸功於 HBO Max 授權以及電影院營收的提升，並且降低電視內容授權比例。
《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 危險了！Netflix點名1億戶「寄生帳號」 恐無法再免費看
▪ iPhone 14 mini RIP...多了這一款、Pro級改頭換面更Pro
▪ 太空狼人殺《Among Us VR》更刺激！走進虛擬空間背後暗殺嚇死人
▪ 【教學】用EXCEL「排序」建約會數據 找到Mr. Right
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言