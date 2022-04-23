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美特勤局公布數據！2015年起沒收非法交易加密貨幣超過1.02億美元

聯合新聞網 / 楊又肇

美國特勤局 (United States Secret Service,USSS)表示，自2015年以來已經在254起案件中累計沒收總值超過1.02億美元金額的非法交易加密貨幣

依照美國特勤局副局長David Smith說明，相較傳統金流運作方式，加密貨幣的流動效率更高，加上目前還沒有足夠明確的法規可管情況下，不少犯罪份子也開始盯上加密貨幣市場。

其中，除了竊取他人加密貨幣，更包含將犯罪所得轉為加密貨幣形式，甚至利用加密貨幣作為洗錢工具等情況，因此都將成為美國特勤局追查項目，同時也強調有能力追蹤與加密貨幣存取關聯的電子郵件、錢包使用位置，同時在有必要情況下也能透過區塊鏈方式進追蹤。

David Smith表示，即便犯罪分子會透過各種方式掩飾犯罪行為，但美國特勤局依然會設法以更快速度追蹤此類不法交易，並且解析登錄或使用電子郵件等資訊時的零碎線索。

此外，美國特勤局表示多數利用加密貨幣取得不法所得的犯罪，通常也會考量最大獲利，因此會在加密貨幣交易價格最好時候賣出，因此通常也會在此時介入追蹤可疑的交易行為，藉此調查是否為犯罪不法所得，進而追查背後的犯罪份子。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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