成立50週年 KONAMI宣布調整公司名稱
KONAMI稍早宣布，在公司邁入成立50週年之際，將從原本KONAMI控股公司 (KONAMI Holdings Corporation)更名為KONAMI集團公司 (KONAMI Group Corporation)，預計在今年下半年進行更名作業。
不過，此項決定還要獲得投資股東同意，若順利在6月進行的股東大會上表決通過，將會從7月1日起正式生效，並且進行更名作業。
此次宣布更名，KONAMI表示希望達成內部資源整合效益，並且接受全新發展挑戰，同時朝向永續發展目標前進。
在正式成立之前，KONAMI的前身是由創辦人上月景正在1969年3月所創立企業社 (エンタプライズ社)，地點位於大阪豐中市，當時主要事業為點唱機租賃與維修服務，直到1973年才將公司名稱更改為KONAMI工業公司 (コナミ工業株式会社)，而KONAMI名稱則是源自共同創辦人上月景正、仲真良信、宮迫龍雄的姓氏首字羅馬拼音組成，而也有說法指出「MI」是來自另外兩位共同創辦人松田擴、石原祥吉的姓氏首字拼音。
KONAMI後來在1991年6月更名為KONAMI有限公司 (コナミ株式会社)，公司總部後來也從大阪陸續搬遷至東京，但實際登記則是將位於兵庫縣神戶地點作為公司總部，主要營運則是在東京，此時已經分別在美國洛杉磯與德國開設分公司，後續也在香港成立分公司，並且於1997年11月在新加坡證券交易所掛牌上市，兩年之後更在英國倫敦掛牌上市，更將總部正式遷到東京，在2002年時則以美國存託憑證方式於紐約證券交易所上市。
在過去發展歷程中，KONAMI先後經歷四次商標變更，同時公司名稱也經歷幾次變動，目前使用的KONAMI控股公司則是在2015年10月調整，並且定位為純控股公司。
而在近期消息中，KONAMI傳出將重新打造《潛龍諜影》系列，以及《沉默之丘》系列作品，除了推出新作之外，更有可能將過往推出經典作品以高解析形式重新設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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