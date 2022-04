跟著韓流舞步運動！BTS防彈少年團音樂歌曲登上Apple Fitness+服務

除了宣布在4月22日透過Apple Watch上的「體能訓練」app運動30分鐘以上,即可獲得「世界地球日挑戰獎章」及iMessage貼紙,蘋果稍早宣布在Apple Fitness+服務加入包含BTS防彈少年團在內歌曲的Artisit Spotlight系列編舞內容,並且將由與Apple Fitness+服務合作的教練Ben Allen帶領操作。

此次新增的BTS防彈少年團歌曲,將包含「Butter (feat. Megan Thee Stallion)」、「Dynamite」、「Boy With Luv (feat. Halsey)」、「DNA」、「MIC Drop (Steve Aoki Remix)」、「Permission to Dance」,以及「Life Goes On」,預期可藉由BTS防彈少年團帶動的韓流曲風吸引更多人使用Apple Fitness+服務進行健身。

而除了收錄BTS防彈少年團歌曲之外,此次在Apple Fitness+服務還增加包含皇后合唱團 (Queen)、ABBA的著名歌曲。

另外,蘋果也宣布配合4月25日國際舞蹈日推出「Get into a Groove with Dance」舞蹈系列健身內容,同時也提供限定成就徽章,只要使用者配戴Apple Watch,並且完成20分鐘舞蹈訓練即可獲得徽章與iMessage貼紙。

同時在世界地球日當天,透過Apple Watch上的「體能訓練」app運動30分鐘以上,亦可獲得「世界地球日挑戰獎章」及iMessage貼紙

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

