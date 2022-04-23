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跟著韓流舞步運動！BTS防彈少年團音樂歌曲登上Apple Fitness+服務

聯合新聞網 / 楊又肇

除了宣布在4月22日透過Apple Watch上的「體能訓練」app運動30分鐘以上，即可獲得「世界地球日挑戰獎章」及iMessage貼紙，蘋果稍早宣布在Apple Fitness+服務加入包含BTS防彈少年團在內歌曲的Artisit Spotlight系列編舞內容，並且將由與Apple Fitness+服務合作的教練Ben Allen帶領操作。

此次新增的BTS防彈少年團歌曲，將包含「Butter (feat. Megan Thee Stallion)」、「Dynamite」、「Boy With Luv (feat. Halsey)」、「DNA」、「MIC Drop (Steve Aoki Remix)」、「Permission to Dance」，以及「Life Goes On」，預期可藉由BTS防彈少年團帶動的韓流曲風吸引更多人使用Apple Fitness+服務進行健身

而除了收錄BTS防彈少年團歌曲之外，此次在Apple Fitness+服務還增加包含皇后合唱團 (Queen)、ABBA的著名歌曲。

另外，蘋果也宣布配合4月25日國際舞蹈日推出「Get into a Groove with Dance」舞蹈系列健身內容，同時也提供限定成就徽章，只要使用者配戴Apple Watch，並且完成20分鐘舞蹈訓練即可獲得徽章與iMessage貼紙。

同時在世界地球日當天，透過Apple Watch上的「體能訓練」app運動30分鐘以上，亦可獲得「世界地球日挑戰獎章」及iMessage貼紙

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

BTS 世界地球日 健身

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