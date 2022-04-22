全球最嗨遊戲「爽賺哈雷重機」！《MetaCity M》征服元宇宙 買NFT就大送特送
image source：Gamamobi提供
哈雷迷看過來！你想同時在現實世界和虛擬遊戲中都擁有一台哈雷重機嗎？那就絕對不要錯過全球首款元宇宙自製手遊《MetaCity M》買NFT即送實體哈雷重型機車的活動，讓你無論在現實生活還是元宇宙世界中，都能當一位自由又狂野的騎士。
《MetaCity M》是什麼？首款全球NFT皆可進駐元宇宙遊戲
《MetaCity M》今（2022）年初由Gamamobi推出，是目前唯一首款全球NFT皆可進駐的開放世界元宇宙遊戲，玩家在遊戲內所製造的道具，包括房產外觀、衣服、人物外觀、室內家具、寵物、個人交通工具、私人飛機等等都可以鑄造成NFT，就像電影《一級玩家》一樣，可以在遊戲內創造屬於自己的虛擬角色，隨心所欲地裝潢、改造房子，或是享受元宇宙虛擬重機帶來的快感，創建自己的樂園。
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史上最強重機NFT！買NFT送「兩台」哈雷重機！
《MetaCity M》與知名設計師Johnny Chiu（邱柏文）聯手打造「Genesis-Motor Twilight」重型機車NFT，全球限量發行100套，玩家可透過官方活動頁面進行搶購，購買成功的玩家將可獲得「HARLEY-DAVIDSON 2022 Sportster S」哈雷實體重型機車一台，和全球限量100台特仕款的「Genesis-Motor Twilight」元宇宙遊戲內虛擬重型機車一台，等於能夠一次獲得「二台」哈雷重機，讓你獲得虛實兼具的雙重享受。
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▲《MetaCity M》與知名設計師Johnny Chiu（邱柏文）聯手打造「Genesis-Motor Twilight」重型機車NFT。
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期待的網友怎麼說？
消息曝光後勾起不少網友的興趣，就有網友在Dcard、PTT上發文，興奮表示對4月20日即將開賣的「買NFT還能得到一台實體重機」的活動相當期待。
貼文一出立刻吸引不少網友留言，「這樣算買哈雷送NFT，還是買送哈雷？好像都還行」、「好像滿酷的，至少感覺不虧」、「買哈雷送哈雷，NFT之後如果有漲就賺了」、「第一次看到買NFT可以拿到實體東西，很會」。
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