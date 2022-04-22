新文件顯示Elon Musk已經獲得465億美元融資 預計以此收購Twitter
雖然市場質疑Elon Musk是否有足夠資金收購Twitter，但在稍早遞交給美國證券交易委員會的新文件顯示，顯示Elon Musk已經獲得465億美元融資，預計以此收購Twitter。
在465億美元融資中，包含Elon Musk本人承諾提供的335億美元，分別以210億美元等值股票及125億美元保證貸款，並且加上由摩根士丹利等銀行同意提供的130億美元資金。
而Twitter表示已經收到Elon Musk提出新報價，將會慎重審查是否接受。
在此之前，Elon Musk表示有意以每股54.2美元、總計達430億美元價格出資收購Twitter，因此讓Twitter董事會決定啟用「毒藥丸計畫」，透過啟動為期一年的股東權益計劃，讓Elon Musk必須花費更多資金才能買下Twitter。
同時，華爾街日報引述消息來源表示，持有Verizon Media的美國投資公司阿波羅全球管理 (Apollo Global Management)也有意出價參與競購，但目前並未有更進一步消息傳出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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