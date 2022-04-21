被通知帳戶異常...他急回撥「蘋果電話」竟被掏光1900萬 懊悔曝經過

詐騙新手法！美國一名網友多梅尼克（Domenic Iacovone）近日多次接到手機訊息要他修改Apple ID與密碼，後來甚至接到來自「蘋果公司」來電，他只好回撥電話並提供一次性驗證碼，未料在這短短幾秒中，對方已經偷走了他電子錢包內的虛擬貨幣和NFT，總價高達新台幣1900萬，讓他悔不當初。

根據外媒報導，多梅尼克透露自己接到顯示蘋果公司「Apple Inc.」的來電，對方人員告知帳戶內有可疑活動，要他趕快重設Apple ID和密碼，並提供一次性的驗證碼。

多梅尼克接到顯示蘋果公司的來電。圖翻攝自推特@revive_dom

多梅尼克誤以為真是蘋果公司打來的，趕緊按照對方步驟解決，卻沒想到才剛提供完驗證碼，短短幾秒之內，自己的MetaMask（小狐狸錢包）裡面的虛擬貨幣和NFT（非同質化貨幣）都被偷光光，總共損失約65萬美元（約新台幣1900萬元）。

This is how it happened, Got a phone call from apple, literally from apple (on my caller Id) Called it back because I suspected fraud and it was an apple number. So I believed them

They asked for a code that was sent to my phone and 2 seconds later my entire MetaMask was wiped — Domenic Iacovone (@revive_dom) April 14, 2022

多梅尼克相當懊悔，並將此遭遇po上網警戒網友。他強調，若詐騙集團獲得一次性驗證碼，也就證明了受害者確實是Apple ID使用者，他們就可以輕鬆進入受害者的iCloud，裡面就包含自動備份的MetaMask資料，這樣一來，詐騙集團就可趁機將MetaMask內的虛擬貨幣一掃而空。

MetaMask官方藉此呼籲，蘋果用戶若擔心受騙，應關閉iCloud的App備份功能，因為iCloud會儲存MetaMask的數據，直接取消功能就能「一勞永逸」。

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