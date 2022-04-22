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為實現零碳排放 微軟改造了總部廚房使用廚具

聯合新聞網 / 楊又肇

除了像其他科技業者透過打造貼近自然的工作環境，並且設法減少排碳量生成比例，微軟還進一步將減碳想法套用在位於西雅圖總部的員工廚房。

由於西雅圖總部最多時候，約可容納近5萬名微軟員工工作，因此在總部內部附設廚房便需要消耗大量燃料烹飪足夠食材，因此會形成大量碳排放量。

因此在目前零碳排放的發展目標下，微軟與廚房設備業者Jade Range合作，將原本80%仰賴傳統燃料使用的烹飪設備汰換，全數改為以電力加熱的烹飪廚具。

不過，這樣也就面臨另一個問題，亦即以電磁爐等廚具進行烹飪時，必然需要改變烹飪方式，例如無法相傳統炒鍋是透過明火加熱，因此能夠藉由翻炒等動作讓食材充分受熱，甚至能以高熱逼出食材的焦香味，而一般電磁爐等設計則難以達成相同烹飪效果，甚至鍋具必須完整貼合爐面才能受熱，使得烹煮菜色也會相對受限。

為了解決此問題，避免總部廚房提供餐點無法滿足內部員工，微軟與Jade Range共同開發全新感應式炒鍋，藉由感應方式使鍋具充分加熱，同時也不會大幅改變廚師烹飪手法，甚至與傳統透過明火加熱的效果相同。

但畢竟本身還是透過電磁方式進行加熱，因此烹飪手法如加熱時間、翻炒頻率等，其實還會有些不同，因此也意味負責烹飪的廚師依然需要重新調整手藝。

目前微軟已經在第一階段裡，先將13000平方英尺範圍內的綠色建築更換400組以電力驅動的廚房設備，平均每天約可準備1000份餐點，其中包含9種不同菜色選擇。在後續階段則會進一步擴展至7700平方英尺範圍，預計在2023年完成全面擴建之後，將可在每天提供超過1萬份餐點。

除了調整廚房碳排放量之外，微軟目前同樣也透過地熱系統作為全新能源，藉由熱交換方式轉換成電力，並且向總部辦公室供電，同時也能讓辦公室內部維持恆溫，進而減少以電力驅動供暖的使用比例。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放

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