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歐盟進一步推動以USB-C作為統一充電規格 預計2026年以前確定無線充電技術通用性

聯合新聞網 / 楊又肇

在歐洲議會內部市場和消費者保護委員會針對無線電設備指令 (Radio Equipment Directive,RED)的授權法案投票中，以43比2結果通過提案，其中將基於減少電子垃圾為訴求，除了規範未來新銷售電子商品將不再需要隨附充電線與充電器，更將規範以USB-C連接設計作為充電器統一使用規格

此外，此次投票結果更呼籲在2026以前統一無線充電技術互通性，避免消費者在使用無線充電技術時產生困擾，或是發生無法相容使用情況。

在此之前，歐盟曾順利推動以micro USB作為標準充電介面，後續則陸續呼籲藉由更方便使用的USB-C作為未來統一充電介面設計，甚至更希望進一步應用在更多電子產品充電需求。

而在目前多數手機、耳機、筆電及相機等裝置，其實都已經開始採用USB-C連接埠設計，就連蘋果目前也逐漸將Mac、iPad產品改以USB-C規格充電，但在iPhone產品則仍考量眾多周邊配件市場仍以Lightning為設計，因此仍未換上USB-C規格。

不過，隨著時間持續推進，加上歐盟持續要求之下，市場預期蘋果在未來幾年內也會跟進換上USB-C連接規格。但在近期傳聞中，則指出蘋果依然會在今年預計推出的iPhone 14系列機種維持使用Lightning介面，但傳輸速度將會提升至USB 3.0規格，藉此對應更高資料傳輸量。

依照歐盟的立場，統一充電及連接埠規格，將有助不同品牌裝置使用相同充電規格，更有利於新售商品可以減少隨附充電線與充電器，藉此減少非必要的電子垃圾產生量。

在相關規範中，並未強制規定不得附上充電線與充電器，但會建議在產品上清楚標示盒裝內容物，避免造成消費者選購時的困擾。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 投票

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