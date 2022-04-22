Tesla營收達188億美元 預計2024年開始量產不具方向盤的自駕計程車

Tesla稍早公布2022財年第一季財報結果，其中營收達187億5600萬美元，相比去年同期增加81%，淨利則達3億3200萬美元，成長幅度高達6.6倍，而Elon Musk更在財報會議上表示今年交車比例有機會增加至60%，同時未來幾年也可能維持在平均50%比例。

至於營收成長原因，除了與目前傳統車廠陷入全球供應鏈供應不足問題，甚至面臨停止部分產線營運，使得部分購車需求轉向Tesla，加上全系列車款售價均作調漲，藉此解決零件供應價格與成本增加問題，同時包含上海在內產線均維持正常運作，使得Tesla上一季營收表現大幅成長，同時也讓交車比例提高。

在營收細節方面，Tesla各車款銷售營收達168億6000萬美元，相比去年同期增加87%，同時向其他車廠兜售的碳排放積分營收則為6億7900萬美元，相比去年同期增加31%。

而各車款產能與實際交車量部分，Model S與Model X在第一季的產量總計達1萬4218輛，實際交車量為1萬4724輛，Model 3與Model Y在第一季的產能達29萬1189輛，實際交車量則達29萬5324輛，總計產量為30萬5407輛，實際交車量則是31萬48輛。

另外，Elon Musk也透露預計在2024年開始量產不具備方向盤與煞車踏板的自駕計程車，而目前也已經開始向車主開放測試Beta版本的FSD全自駕功能，希望能進一步實現更完整的自動駕駛應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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