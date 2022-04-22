英國交通部提議車輛處於自動駕駛狀態時 可允許駕駛人觀看電影或電視
在由英國交通部所提出交通法規修改方案中，將允許英國駕駛人可在車輛處於自動駕駛過程時，透過車載螢幕關看電視或電影內容，但依然不允許使用手機。
在先前提議中，英國法律監管機構認為一旦自動駕駛車輛發生事故時，不應由車內駕駛承擔責任，而是由打造自動駕駛技術的企業，或是製作自動駕駛車輛的業者負責，希望藉此推動自駕車使用時的安全技術發展。
雖然無須承擔相關責任，但車內駕駛依然需要維持隨時留意前方路況、不做任何影響自動駕駛行為，同時也需要針對手動駕駛時造成事故，或是未繫安全帶、申辦車輛保險等情況負責。
不過，在稍早由英國交通部提出修改方案，顯然將放寬駕駛人必須隨時緊盯前方路況的規定，意味將進一步要求製造自駕車，或是提供自駕技術的業者，必須提供不會發生事故的自駕車輛使用體驗。但即便已經允許駕駛可在啟動車輛自駕功能期間關看電影或電視，英國交通部仍禁止駕駛在車輛行駛過程使用手機，或許是擔心使用手機過程更容易分心，無法留意前方路況。
此外，英國交通部放寬條件，還包含車輛必須維持在相同車道上行駛，同時運作時速必須低於時速60公里，而在必要時候需可隨時取回車輛主控權，代表駕駛在觀看電影或電視過程，依然還是要留意前方路況。
英國政府希望能在2025年以前建立完整的自駕車監管方式，並且加速車輛自駕技術應用普及化，進而改變傳統透過車輛移動方式，同時以此創造全新發展可能性。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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