疫情仍嚴峻 MWC上海2022延後至6月29日登場

雖然去年維持舉辦，但考量目前上海受疫情影響較為嚴峻，相關機構與合作夥伴難以繼續推動備展工作，因此GSMA確定將延後舉辦原訂在6月29日至7月1日間舉辦的MWC上海2022。

而GSMA並未透露預計延後時間，其中考量短時間還無法確認上海疫情影響狀況會維持多久，因此最終有可能會決定取消舉辦今年度的展會活動。

GSMA表示，將持續與政府、醫療衛生機構維持密切合作，同時預期將能安全、成功地舉辦下一次MWC上海，同時也將尊重合作夥伴及參展廠商對於參與MWC的投入。

除了MWC上海2022，目前包含E3 2022等大型展會活動也再次相繼取消舉辦，包含微軟、蘋果、Google等科技業者則依然維持以線上形式舉辦其年度開發者大會，顯示即便目前許多地方都已經開始恢復原本生活型態，但不少大型展會活動的主辦單位還是會擔心潛在的疫情影響問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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