太神奇！聞到家中廚房食材燒焦 荷蘭麥當勞火速幫你做這件事

在荷蘭的麥當勞推出一款物聯網裝置，一旦偵測家中廚房有食材燒焦產生煙霧瀰漫情況，就會自動幫你線上點餐，並且外送到家。

此為荷蘭麥當勞所做的宣傳活動，只要在4月13日到5月2日期間，透過荷蘭境內使用的麥當勞官方app上傳最慘的料理失敗照片，就有機會獲得這款以經典大麥克漢堡為造型、透過3D列印製作，並且附加煙霧偵測功能的智慧點餐器。

使用者可以預先設定偏好外送餐點，並且將這組智慧點餐器放在廚房，或是固定在天花板，當日後嘗試自己煮飯卻失手燒焦，並且造成室內煙霧瀰漫時，智慧點餐器就會自動連線到最近的麥當勞，同時下訂預先設定餐點，接著使用者就能到門口等待外送餐點到家。

▲這是一款能讓你吃飽的「智慧物聯網裝置」

▲自動連線到鄰近的麥當勞下單外送

▲忘記燒焦的食材，先吃個麥當勞吧！

而更嘲諷的是，當智慧點餐器運作時，還會發出麥當勞經典主題旋律。

不過，荷蘭麥當勞依然提醒眾人，這組智慧點餐器雖然具備煙霧偵測功能，但畢竟不是正規火災防護用品，因此在家還是要格外小心用火。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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