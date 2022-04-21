快訊

輔大校長江漢聲PCR陽性 國內首例大學校長染疫

周玉蔻驚傳染疫 過去3天上節目政治人物「一拖拉庫」

太神奇！聞到家中廚房食材燒焦 荷蘭麥當勞火速幫你做這件事

聯合新聞網 / 楊又肇
▲以經典大麥克漢堡為造型的智慧點餐器
▲以經典大麥克漢堡為造型的智慧點餐器

荷蘭麥當勞推出一款物聯網裝置，一旦偵測家中廚房有食材燒焦產生煙霧瀰漫情況，就會自動幫你線上點餐，並且外送到家。

此為荷蘭麥當勞所做的宣傳活動，只要在4月13日到5月2日期間，透過荷蘭境內使用的麥當勞官方app上傳最慘的料理失敗照片，就有機會獲得這款以經典大麥克漢堡為造型、透過3D列印製作，並且附加煙霧偵測功能的智慧點餐器。

使用者可以預先設定偏好外送餐點，並且將這組智慧點餐器放在廚房，或是固定在天花板，當日後嘗試自己煮飯卻失手燒焦，並且造成室內煙霧瀰漫時，智慧點餐器就會自動連線到最近的麥當勞，同時下訂預先設定餐點，接著使用者就能到門口等待外送餐點到家。

▲這是一款能讓你吃飽的「智慧物聯網裝置」
▲這是一款能讓你吃飽的「智慧物聯網裝置」

▲自動連線到鄰近的麥當勞下單外送
▲自動連線到鄰近的麥當勞下單外送

▲忘記燒焦的食材，先吃個麥當勞吧！
▲忘記燒焦的食材，先吃個麥當勞吧！

而更嘲諷的是，當智慧點餐器運作時，還會發出麥當勞經典主題旋律。

不過，荷蘭麥當勞依然提醒眾人，這組智慧點餐器雖然具備煙霧偵測功能，但畢竟不是正規火災防護用品，因此在家還是要格外小心用火。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

麥當勞 荷蘭 外送

延伸閱讀

飯店推母親節優惠 桃園百貨與外送平台合作滿額折75元

竹市+27足跡30處曝光 大潤發、麥當勞、國際影城入列

限42天！麥當勞「韓風炸鷄腿」回歸　搭配地瓜條更有味

麥當勞「抹茶豆乳派」新品雙色爆餡苦甜濃郁　網喊史上最好吃洗版社群

相關新聞

太神奇！聞到家中廚房食材燒焦 荷蘭麥當勞火速幫你做這件事

在荷蘭的麥當勞推出一款物聯網裝置，一旦偵測家中廚房有食材燒焦產生煙霧瀰漫情況，就會自動幫你線上點餐，並且外送到家。

快篩試劑哪裡買？用「LINE熱點」一鍵查找最接近地點

近日疫情升溫，確診足跡廣泛，讓許多民眾人心惶惶，也讓快篩試劑成為近期熱門購物項目，不管是工作需求還是可能有足跡接觸需要快...

行動輕時尚 宏碁Swift系列輕薄筆電再升級 兼顧環保、抗菌

近期疫情再度升溫，居家辦公、遠端會議、線上課程的需求跟著回溫，也讓輕薄高效，又具有時尚外型的筆電再度成為熱門商品。宏碁發...

力抗微軟布局野心 Sony想收購《艾爾登法環》遊戲開發商

在小島工作室近期出面澄清與Sony仍僅維持合作關係，並未被收購之餘，市場近期也陸續傳出Sony有意收購近期推出《艾爾登法環》的FromSoftware。

AMD推商用需求Ryzen Pro 6000系列行動處理器 對應行動辦公、高度可靠性

今年初在CES 2022宣布推出以台積電6nm製程、Zen 3+架構與RDNA2顯示設計的Ryzen 6000系列行動處理器之後，AMD稍早也針對商用機種推出Ryzen Pro 6000系列行動處理器。

想整合Google Play服務 Google Wallet有望復活？

過去因為推出Android Pay (目前更名為Google Pay)，進而終止運作的Google Wallet服務，Google似乎有意讓此款電子錢包服務「復活」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。