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台灣近80%企業將永續發展列為優先項目 Google Cloud希望扮演協助轉型角色

聯合新聞網 / 楊又肇

日前說明將以「射月」方式達成數據中心實現100%零碳排放目標，而在台灣彰濱設置資料中心的Google台灣又是如何實踐永續發展？

依照Google Cloud台灣總經理謝良承說明，目前除了在台持續採購、導入再生能源，更希望透過最乾淨的雲端作業環境、人工智慧與機器學習應用，以及多樣零碳排放的解決方案，協助更多台灣企業達成節能減碳，進而實現永續、淨零轉型目標。

台灣有將近80%比例企業將永續發展列為優先項目

而從Google Cloud針對全球16個國家地區、總計1491名高階主管所作的《Google Cloud永續調查報告》中，台灣有多達79%企業已經將環境保護 (Enviroment)、社會責任 (Social)、公司治理 (Goveranace)在內的「ESG」項目視為未來發展優先方向之一，同時也有多達89%企業將永續經營視為轉型關鍵，並且有83%企業認為永續將能成為成長動能，而高達96%企業更認為科技將能進一步帶動永續發展。

就整體來看，台灣企業對於永續經營發展及轉型的比例明顯高於全球平均值，其中有多達61%已經落實在辦公室營運政策，而55%比例已經開始建立永續製程思維，甚至有55%比例支持與更多綠色供應鏈夥伴合作，以利達成更具體的永續發展，另外也有過半比例投入節能，或是開始轉換使用再生能源，並且致力抵銷碳足跡，其中更有96%比例認為可藉由科技方式推動永續發展，進而擴大投資相關科技應用發展。

Google台灣資料中心也以「聰明」方式節能減碳

以台灣Google Cloud發展部分，目前則是在台灣資料中心採用夜間降溫與熱能儲存方式，相比一般資料中心可節省一半能耗，同時也比一般企業使用資料中心高出2倍能源使用效率，在相同電力運作下可提供運算能力更是5年前的7倍。

在其他部分，Google更讓資料中心能以再生能源，如太陽能、風力發電等，供電最豐沛的時段進行高度運算，藉此增加再生能源使用效率，另外也透過跨區域、誇時段的運算轉換，例如A地再生能源公電量不足時，即可將運算工作移轉到再生能源供應較充沛的B地執行。

同時在能源使用部分更借助DeepMind人工智慧技術，藉由機器學習方式讓再生能源使用效率提升，減少不必要的能源損耗，另外也能配合氣候預測接下來的太陽能或風力發電產生能源情況，藉此安排最佳化的運算模式。

另外，在BigQuery運算模式架構下，更讓Google Cloud服務使用者能透過不同雲端環境進行分析、搜尋等工作，同樣也能結合人工智慧與地理空間分析技術，讓整個BigQuery運算流程可降低非必要的能源損耗。

其他部分則包含藉由Active Assist分析工作負載情況，進而降低非必要的運作模式，以及藉由Carbon Footprint追蹤評估當前系統運作的碳排放量，進而讓使用者能即時修正雲端服務運作情況。

使用Google服務也能節能減碳

Google強調，由於目前已經讓資料中心運作大幅降低碳排放量，同時也導入諸多再生能源，或是藉由自然能源使資料中心能以最佳化形式運作，因此當使用者透過Google搜尋、Google Maps、YouTube等服務時，都能大幅降低對自然環境的影響，同時透過Google Cloud提供的線上協同作業工具，更能間接降低使用多種辦公服務所產生額外碳排放量，因此呼籲眾人可以多使用Google所提供多元工具，藉此降低對環境的影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

再生能源 碳排放

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