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LINE Bank在台申辦破110萬人 將持續擴大「快點生活圈」

聯合新聞網 / 楊又肇

從去年4月22日正式開台，LINE Bank宣布至今申辦人數已經超過110萬人，同時也強調未來將持續以科技方式推動全新銀行業務，並且擴大「快點生活圈」全新價值鏈。

LINE Bank董事長黃仁埈表示，由於純網銀不受傳統銀行營業時間、地點等限制，讓使用者能更便利地透過手機app隨時處理各類金融需求，同時也因為全數位化形式，使得LINE Bank可透過不影響用戶個人隱私的數據分析使用需求，進而將現有服務調整最佳化，甚至推出更符合需求的服務項目。

例如，目前內部數據顯示75%用戶年齡介於20-39歲，平均每兩天刷卡一次，每月平均刷卡次數達15次，同時最活躍使用族群為上班族、學生，以及零售業者。另外，在台灣境內20-39歲族群中，已經有將近13%比例為LINE Bank用戶，同時也有超過70%比例選擇在非上班時間使用LINE Bank貸款服務，凸顯純網銀不受傳統銀行營運時間限制的便利性。

除了提供便利的銀行服務，結合LINE服務的LINE Points點數回饋機制，同樣也是LINE Bank擴展「快點生活圈」生態的誘因，並且配合旗下LINE Psy、LINE禮物、LINE MUSIC、LINE TAXI等業務，更與7-ELEVEN、全家便利商店、momo購物網、蝦皮購物、foodpanda、Uber Eats、新光三越、屈臣氏、麥當勞等業者合作，透過使用者日常生活會接觸服務、消費地點擴大數位金融應用場景。

而LINE Bank總經理黃以孟更預告今年下半年將持續推出更多金融業務，其中更包含先前透露的保險業務，同時也將擴大「快點生活圈」，其中包含強化信貸服務項目，同時將在4月底與Autopass (車麻吉)合作行車支付服務，讓使用者能在停車場、加油站等場景透過零接觸、無須排隊形式完成付款。

除了在台灣獲得顯著成果，LINE說明從2020年開始在亞洲市場佈局的純網銀業務，目前已經在泰國順利推動LINE BK服務，而在去年4月順利於台灣啟動LINE Bank服務之後，更在同年6月於印尼與Hana Bank合作成立純網銀服務，至於在日本從2018年就與日本瑞穗銀行 (みずほ銀行)於日本境內成立的LINE Bank業務，在去年宣布增資120億日圓之後，預期會在未來1-2年內正式營運。

至於未來是否會讓各地區的LINE Bank業務互通，或是有更進一步的整合，黃仁埈表示考量目前各個國家地區的金融法規差異，現階段各地區的LINE Bank服務依然會維持獨立運作，但未來也不排除有進一步整合的可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 日本 蝦皮購物

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