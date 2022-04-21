快訊

輔大校長江漢聲PCR陽性 國內首例大學校長染疫

周玉蔻驚傳染疫 過去3天上節目政治人物「一拖拉庫」

Netflix將減少20萬訂閱用戶原因歸咎於家庭方案被濫用、抵制俄羅斯

聯合新聞網 / 楊又肇

Netflix稍早公布2022財年第一季財報結果，其中顯示雖然營收相比去年同期成長10%，增加為78.7億美元，但全球訂閱人數卻相對減少20萬名用戶，甚至更預期第二季還會出現200萬名用戶流失情況。

而Netflix則是將用戶流失原因歸咎在越來越多人濫用家庭方案共享功能，因此預期未來將會更嚴格限制非真實家庭成員共用帳號情況。另一方面，Netflix也說明部分用戶流失原因與抵制俄羅斯向烏克蘭發動戰爭有關，因此在停止向俄羅斯提供服務情況下，約造成70萬名用戶流失。

不過，Netflix並未將用戶流失因素歸咎於近期在美國境內調漲訂閱費用情況。

為了進一步補救用戶流失情況，Netflix共同執行長Reed Hastings透露將會考慮推出附帶廣告，同時訂閱費用相對較低的使用方案，藉此與Disney+等同性質競爭對手抗衡，但也形同打破Netflix過去以來始終堅持不再內容安插廣告的作法。

同時，共同執行長Ted Sarandos更透露未來佈局體育賽事直播的規劃，藉此吸引更多用戶觀看，並且提高服務使用黏著度。不過，Ted Sarandos並未透露此項服務具體推行時間，而Netflix若順利推出此項服務，將能與蘋果在Apple TV服務即將推出的賽事直播內容對抗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 俄羅斯 廣告

延伸閱讀

「對付烏克蘭的反抗勢力」 俄羅斯向烏東派出2萬名雇傭兵

報復外交制裁 俄羅斯驅逐31歐洲外交官

看YouTube、Netflix平板要怎麼挑？ 內行人只推「這1款」：一勞永逸

加拿大跟進制裁俄羅斯 凍結普亭2名女兒資產

相關新聞

太神奇！聞到家中廚房食材燒焦 荷蘭麥當勞火速幫你做這件事

在荷蘭的麥當勞推出一款物聯網裝置，一旦偵測家中廚房有食材燒焦產生煙霧瀰漫情況，就會自動幫你線上點餐，並且外送到家。

快篩試劑哪裡買？用「LINE熱點」一鍵查找最接近地點

近日疫情升溫，確診足跡廣泛，讓許多民眾人心惶惶，也讓快篩試劑成為近期熱門購物項目，不管是工作需求還是可能有足跡接觸需要快...

行動輕時尚 宏碁Swift系列輕薄筆電再升級 兼顧環保、抗菌

近期疫情再度升溫，居家辦公、遠端會議、線上課程的需求跟著回溫，也讓輕薄高效，又具有時尚外型的筆電再度成為熱門商品。宏碁發...

力抗微軟布局野心 Sony想收購《艾爾登法環》遊戲開發商

在小島工作室近期出面澄清與Sony仍僅維持合作關係，並未被收購之餘，市場近期也陸續傳出Sony有意收購近期推出《艾爾登法環》的FromSoftware。

AMD推商用需求Ryzen Pro 6000系列行動處理器 對應行動辦公、高度可靠性

今年初在CES 2022宣布推出以台積電6nm製程、Zen 3+架構與RDNA2顯示設計的Ryzen 6000系列行動處理器之後，AMD稍早也針對商用機種推出Ryzen Pro 6000系列行動處理器。

想整合Google Play服務 Google Wallet有望復活？

過去因為推出Android Pay (目前更名為Google Pay)，進而終止運作的Google Wallet服務，Google似乎有意讓此款電子錢包服務「復活」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。