Netflix將減少20萬訂閱用戶原因歸咎於家庭方案被濫用、抵制俄羅斯

Netflix稍早公布2022財年第一季財報結果，其中顯示雖然營收相比去年同期成長10%，增加為78.7億美元，但全球訂閱人數卻相對減少20萬名用戶，甚至更預期第二季還會出現200萬名用戶流失情況。

而Netflix則是將用戶流失原因歸咎在越來越多人濫用家庭方案共享功能，因此預期未來將會更嚴格限制非真實家庭成員共用帳號情況。另一方面，Netflix也說明部分用戶流失原因與抵制俄羅斯向烏克蘭發動戰爭有關，因此在停止向俄羅斯提供服務情況下，約造成70萬名用戶流失。

不過，Netflix並未將用戶流失因素歸咎於近期在美國境內調漲訂閱費用情況。

為了進一步補救用戶流失情況，Netflix共同執行長Reed Hastings透露將會考慮推出附帶廣告，同時訂閱費用相對較低的使用方案，藉此與Disney+等同性質競爭對手抗衡，但也形同打破Netflix過去以來始終堅持不再內容安插廣告的作法。

同時，共同執行長Ted Sarandos更透露未來佈局體育賽事直播的規劃，藉此吸引更多用戶觀看，並且提高服務使用黏著度。不過，Ted Sarandos並未透露此項服務具體推行時間，而Netflix若順利推出此項服務，將能與蘋果在Apple TV服務即將推出的賽事直播內容對抗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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