蘋果在旗下產品使用更多再生材質 首度加入經認證的再生金

在4月22日世界地球日之前，蘋果宣布在旗下產品使用再生材質中，首度採用經認證的再生金，而再生鎢、稀土元素與鈷的使用量均提升一倍以上。此外，在去年推出的產品中，更有將近20%比例使用再生材質，同時也是蘋果在產品採用最高再生材質比例創下有史以來最高紀錄。

▲透過回收機器人Taz協助回收更多可利用金屬材質

在此之前，蘋果已經在旗下產品使用再生鋁，同時也透過回收機器人Daisy與創新回收技術Taz提高從舊機拆解回收的電子零件，讓堪用零件可以重複利用於新機，藉此降低電子垃圾生成比重。

依照說明，蘋果從2021年已經讓旗下所有產品使用的鋁金屬，約59%比例透過再生能源生產，同時許多產品外殼更以100%再生鋁金屬製作。而從2021年起在產品包裝的塑膠成分使用比例僅有4%，從2015年至今在包裝的塑膠成分使用比重已經減少至少75%。

而在其他金屬使用比重方面，經認證的再生稀土元素使用比重增加至45%，經認證的再生錫金屬使用比重則增加為30%，主要用於新款iPhone、iPad、AirPods、Mac機種的主機板焊料，而經認證的再生鈷使用比重則增加至13%，主要用於iPhone的電池設計，可透過回收機器人Daisy拆解，並且重新循環利用。

此次則是將經認證的再生金首度應用在蘋果產品，其中包含各項產品主機板的鍍金層，以及iPhone 13、iPhone 13 Pro的視訊鏡頭及主相機內部電線。

另外，蘋果也說明最新的回收機器人Taz具體細節，主要用於協助從舊機中回收更多貴金屬材質，藉此降低自然界礦產開採量。例如透過蘋果開發的回收機器人輔助，回收業者約可從1公噸的iPhone零件中，回收約等同從2000噸重量岩石開採的金屬成分量。

蘋果從2017年時便已宣布，希望未來製作產品可以完全透過再生材質或回收材質生產，藉此大幅降低自然界礦產開採需求。

同時，蘋果也說明在目前公司營收成長33%之際，在整體碳排放量依然維持平衡，並且從2020年就已經實現全球營運機構達成碳中和表現，其中從2018年就已經實現透過100%再生能源驅動各地辦公室、零售通路，以及資料中心運作，接下來也計畫讓旗下供應鏈同樣可實現零碳排放目標。

為了迎接今年度的世界地球日，蘋果目前已經在美國及加拿大境內的地圖服務加入包含來自《孤獨星球》 (Lonely Planet)、《AllTrails》，以及《大自然保護協會》 (The Nature Conservancy)的25則新指南，讓使用者更容易透過地圖服務找到自然綠地、城市步道或小徑，而透過Apple Watch在4月22日當天完成任何30分鐘以上的訓練，即可獲得限量版獎勵徽章，使用者也可以透過Apple Pay在蘋果線上或實體通路消費，即可由蘋果從每筆消費所得向世界自然基金會捐贈1美元。

▲蘋果地圖將在美國及加拿大推出源自《孤獨星球》 (Lonely Planet)、《AllTrails》，以及《大自然保護協會》 (The Nature Conservancy)的25則新指南，同時也將在Apple Podcast與Apple TV透過精選內容合輯，讓使用者深入體驗自然世界、了解氣候危機，並且透過App Store上架app認識更多環保項目

其他部分，則包含在4月22日當天可透過Snapchat的擴增實境體驗了解iPhone 13背後的環保創新，或是透過全球各地Apple Store的特殊櫥窗貼花了解蘋果對於環保承諾相關資訊。而Apple Podcast與Apple TV也將透過精選內容合輯，讓使用者深入體驗自然世界、了解氣候危機，以及其背後的科學，另外也能藉由App Store上架的《Earth Hero》、《Milkywire》等app認識更多環保項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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